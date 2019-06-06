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3 خيوط لكشف لغز سرقة مشغولات ذهبية من شقة فى الطالبية

الخميس، 06 يونيو 2019 03:08 م
3 خيوط لكشف لغز سرقة مشغولات ذهبية من شقة فى الطالبية سرقة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تواصل جهات التحقيق بجنوب الجيزة تحقيقاتها لكشف لغز سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بمنطقة الطالبية، وتنتظر النيابة 3 تقارير هامة فى سبيل التوصل لهوية الجاني.

الخيط الأول..

هو تقرير خبراء الآدلة الجنائية الذين تولوا رفع الأدلة من موقع الحادث، ومن بينها البصمات، والذي كشف عن وجود أثار بعثرة بمحتويات الشقة، واستيلاء مرتكب الواقعة، على المسروقات، من دولاب غرفة النوم، وتم رفع البصمات.

الخيط الثانى..

تنتظر النيابة تحريات رجال المباحث التكميلية الذين تولوا الاستماع لأقوال شهود العيان، وفحص سجلات المسجلين، وتحديد قائمة المشتبه فيهم.

الخيط الثالث..

أقوال المجنى عليه أمام جهات التحقيق، والذي أدلى بأوصاف المشغولات الذهبية والمسروقات، التى بلغت قيمتها نحو 250 ألف جنيه، خيط فى يد جهات التحقيق لكشف لغز السرقة.


سرقة شقة سكنية

الادلة الجنائية

مشغولات ذهبية

مسجل خطر

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