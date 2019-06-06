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3 حالات وجوبية و 7 جوازية لتدخل النيابة فى الدعوى.. تعرف عليها

الخميس، 06 يونيو 2019 10:52 م
3 حالات وجوبية و 7 جوازية لتدخل النيابة فى الدعوى.. تعرف عليها دار القضاء العالى - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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اشترط قانون المرافعات المدنية والتجارية حالات معينة لتدخل النيابة العامة فيها سواء وجوبيا او جوازيا وإلا كان الحكم باطلا .

ومن القانون للنيابة العامة الحق فى رفع الدعوى فى حالات معينة ويكون لها فى هذه الحالات ما للخصوم من حقوق.

ونصت المادة 88 على أنه "فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلاً وهى:

 

الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها.

 

الطعون والطلبات امام محكمة النقض ومحكمة تنازع الاختصاص.

 

كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها.

 

بينما نصت المادة 89 على جوازية التدخل حيث أكدت على أنه "فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية:

 

الدعاوى الخاصة بعديمى الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.

 

الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر.

 

عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء.

 

دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم.

 

الصلح الواقى من الافلاس.

 

الدعاوى التى ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام او الآداب.

 

كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها.

 

 


قانون المرافعات

تدخل النيابة فى الدعوى

النيابة العامة

الحكم باطل

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