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3 حالات غرق فى بحر جمصة خلال احتفالات عيد الفطر المبارك حتى الآن

الخميس، 06 يونيو 2019 01:36 م
3 حالات غرق فى بحر جمصة خلال احتفالات عيد الفطر المبارك حتى الآن جثة - أرشيفية
الدقهلية - سارة الباز

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لقى شابان فى العقد الثانى من العمر حتفهما غرقًا فى بحر جمصة، خلال سباحتهما فى أول أيام الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وعثرت الأجهزة الأمنية على جثتيهما صباح اليوم الخميس.
 
كان اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من العقيد خالد بدران، مأمور قسم جمصة، يفيد بغرق شابين فى الصف الثانى الثانوى، هما: ياسر عطالله وأحمد أسامة أحمد (18 سنة) من قرية الضهرية التابعة لمركز شربين.
 
وتمكن فريق خفر السواحل من انتشال الجثتين، ونقلهما إلى مستشفى جمصة المركزى، بينما أشار التقرير المبدئى للطب الشرعى إلى أن سبب الوفاة المباشر هو "اسفكسيا الغرق".
 
يُذكر أن منطقة جمصة شهدت غرق شخص آخر صباح أمس الأربعاء، أول أيام العيد، وهو الطالب السيد عادل طلعت (16 سنة) من مركز شربين، وانتُشلت جثته أمس وأشار تقرير الطب الشرعى إلى أنه توفى بسبب "اسفكسيا الغرق".
 

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