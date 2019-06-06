217 مليون جنيه قروض دوارة لتمويل المشروعات الصغيرة

كتب مدحت وهبة

فى إطار حرص الحكومة على رعاية الفئات المهمشة ومحدودى الدخل من خلال العديد من البرامج التدريبية والإنتاجية والتسويقية بلغ اجمالى القروض الدوارة التى تم تقديمها فى هذا المجال 217 مليون جنيه، فى برنامجى الحد من الفقر وبرنامج تمويل المشروعات المتناهية الصغر قد بلغ حوالى 217 مليون جنيه منذ بدايتهم وحتى نهاية مارس 2019 لتمويل 65701 مشروع بإجمالي 82583 مستفيد.



وقد شهدت الأعوام الأخيرة نمواً فى أعداد المستفيدين ونوعية المشروعات الممولة ويستهدف البرنامج تمويل مشروعات وبرامج تنموية تساعد على إيجاد فرص عمل وتنفيذ مشروعات للحد من البطالة بين الشباب وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي مع استهداف الفئات الأقل دخلاً والأولى بالرعاية.



وأشار اللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع أن برنامج دعم وتنمية المشروعات المتناهية الصغر قد تم تدشينه منذ عام 2007 ويقوم بتمويل مشروعات متناهية الصغر لصالح الفئات المستهدفة من خلال برنامج تمويل القروض بالجمعيات حوالي 270 جمعية تعمل على مستوى 23 محافظة وتصل نسبة مشاركة النساء في تنفيذ المشروعات حوالي 43% كما يصل متوسط قيمة القرض الى 3400 جنيه.



و أضاف حمودة أن برنامج الحد من الفقر تنفذه الجمعية منذ عام 1998 باتفاقية بين الجانب المصري والإيطالي لمحافظة الجيزة وامتد ليشمل محافظات القاهرة الكبرى وهي ( القاهرة والجيزة والقليوبية ) ويقوم على دعم جمعيات تنمية المجتمع المحلي بالمبالغ التي تحتاج اليها لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر بالإضافة الى مشروعات تنموية تحتاجها البيئة المحلية حوالي 23 جمعية تعمل على مستوى 3 محافظات وتصل نسبة مشاركة النساء في المشروعات الى 57% ويصل متوسط قيمة القرض إلى 3200 جنيه .

