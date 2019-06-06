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15 يونيو.. انتخابات الغرف التجارية بـ27 محافظة واشتعال صراع القاهرة والجيزة

الخميس، 06 يونيو 2019 03:00 ص
15 يونيو.. انتخابات الغرف التجارية بـ27 محافظة واشتعال صراع القاهرة والجيزة إبراهيم العربى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة
كتب – إسلام سعيد

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تجرى انتخابات الغرف التجارية فى 27 محافظة، يوم 15 يونيو من الشهر الجارى، لاختيار مجلس إدارات الغرفة للدورة الجديدة لـ 4 سنوات بدءا من 2019 وحتى 2023.

وتشتعل انتخابات غرفة القاهرة التجارية فى ظل ترشح أكثر من 50 شخصا لمجلس الإدارة على 11 مقعد فقط، فى الوقت الذى تتنافس فيه قائمة المهندس إبراهيم العربى رئيس الغرفة الحالى وقائمة شكلها إيهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات.

فيما تشهد غرفة الجيزة التجارية، صراع كبير فى ظل ترشح  28 مرشحاً ستختار الجمعية العمومية للغرفة من 8 مرشحين فقط لعضوية مجلس الإدارة ينضم إليهم 8 أعضاء يتولى تعيينهم وزير التجارة.

وتوجد حالياً قائمتان رئيسيتان يخوضهما الانتخابات الأولى قائمة نبض التاجر التي يقودها عادل ناصر رئيس الغرفة الحالي، والقائمة الثانية تحمل شعار الإصلاح والتغيير، يقودها عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز.


انتخابات الغرف التجارية

اخبار الاقتصاد

ابراهيم العربى

عادل ناصر

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