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“FDA” توافق على علاج جديد للصداع العنقودي

الخميس، 06 يونيو 2019 01:30 م
“FDA” توافق على علاج جديد للصداع العنقودي fda
كتب بيتر إبراهيم

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وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم على حقنة جديدة تدعى “Emgality” وتحتوى على المادة الفعالة  (galcanezumab-gnlm)  لعلاج الصداع العنقودي العرضي عند البالغين.

وقال "إريك باستينجز"، نائب مدير قسم منتجات الأعصاب في مركز إدارة الأغذية والعقاقير “FDA”: "توفر حقن Emgality للمرضى أول علاج معتمد من إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) يقلل من تواتر نوبات الصداع العنقودي العرضي، وهي حالة مؤلمة للغاية وموهنة في أغلب الأحيان".

وتابع "باستنجز": "تلتزم إدارة الأغذية والعقاقير FDA بمواصلة العمل مع مطوري الأدوية لتقديم علاجات لتلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة للمرضى."

ويعرف الصداع العنقودي بأنه شكل من أشكال الصداع ينتج ألمًا شديدًا، وغالبًا في نفس الوقت يومياً ، لعدة أسابيع إلى أشهر، ويصاحب الصداع أعراض قد تشمل: عيون مصابة بالدماء، تمزيق شديد للعينين ، تدلي الجفون ، سيلان الأنف و/ أواحتقان الأنف وتعرق الوجه، وبعض الناس يعانون من الأرق والإجهاد.

وقد تصيب هجمات الصداع العنقودي عدة مرات في اليوم ، وتستمر عادة ما بين 15 دقيقة وثلاث ساعات.

أثبتت فعالية Emgality في علاج الصداع العنقودي العرضي في تجربة سريرية قارنت الدواء مع الدواء الوهمي في 106 مرضى.

ويتم إعطاء Emgality عن طريق الحقن الذاتي للمريض، وتمت الموافقة عليه لأول مرة من قبل إدارة الأغذية والعقاقير في سبتمبر 2018 للعلاج الوقائي من الصداع النصفي لدى البالغين. ومن أهم الآثار الجانبية لحقن “Emgality” هى الحساسية ضد مشتقات الدواء.


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