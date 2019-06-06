وكيل صحة الشرقية يمر على مستشفى مشتول السوق ويحيل طبيبن متغيبن للتحقيق

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إحالة طبيبان بمستشفى مشتول المركزى للتحقيق لتغيبهم عن النوبجتية .

كان وكيل الوزارة، قد قام بالمرور على مستشفى مشتول السوق المركزى لمتابعة خطة التأمين الطبى للمستشفيات خلال إحتفالات عيد الفطر المبارك فى اليوم الثانى لها.

وتفقد قسم الإستقبال والطوارئ، الحضانات، والغسيل الكلوى، وتبين تواجد المدير المناوب وحضر مدير المستشفى على الفور أثناء الزيارة، وبالاطمئنان على التدريب الجيد للهيئة التمريضية بالأقسام المختلفة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية .

وشدد وكيل الوزارة على تكثيف المتابعة من إدارة الجودة بالمستشفى على الأقسام الطبية، ووجه لمدير الجودة، ومدير مكافحة العدوى بالمستشفى بإعداد دورات تدريبية مكثفة بشأن إتباع المعايير والسياسات، كما كلف مدير الإدارة الهندسية بالمديرية بعمل المقايسات اللازمة لرفع كفاءة بعض الأقسام الطبية بالمستشفى.



جولة وكيل صحة الشرقية على مستشفى مشتول السوق



جولة وكيل صحة الشرقية على مستشفى مشتول السوق