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وكيل "المعلمين": البرلمان يناقش تعديلات قانون النقابة الأحد المقبل

الخميس، 06 يونيو 2019 04:52 م
وكيل "المعلمين": البرلمان يناقش تعديلات قانون النقابة الأحد المقبل إبراهيم شاهين وكيل أول نقابة المهن التعليمية
كتبت آية دعبس

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قال إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المهن التعليمية، إنه من المقرر أن يُشارك بصفته وكيلا للنقابة، يوم الأحد المُقبل، بجلسة لمناقشة تعديلات قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، وذلك بلجنتى التعليم، والتشريعات، بمجلس النواب.
 
وأوضح شاهين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تعديلات القانون تشمل المواد الخاصة بتحسين دخل النقابة، والتى بدورها تدعم رغبة النقابة فى زيادة المعاشات، بالإضافة إلى إلغاء شرط عضوية الاتحاد الاشتراكى للترشح فى تشكيلات النقابة، وتعديل اشتراكات الأعضاء من 4.5 جنيه شهرياً إلى احتساب نسبة مئوية.
 
 

نقابة المعلمين

معاشات المعلمين

قانون نقابة المعلمين

تعديل قانون نقابة المعلمين

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