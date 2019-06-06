وكيل الصحة بالبحيرة يتفقد المستشفيات للوقوف على جاهزيتها خلال العيد

البحيرة - ناصر جودة

قال الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، إن المديرية رفعت حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى فى كل المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف، خلال جولته التفقدية للمستشفيات العامة وعدد من الوحدات الصحية فى مراكز دمنهور وكفر الدوار وإيتاى البارود والدلنجات، بمرافقة الدكتور أيمن مرعى مدير الطوارئ لمستشفيات الدلنجات وإيتاى البارود، أن المديرية شكلت غرفة عمليات رئيسية مربوطة بكل المراكز الطبية، للعمل على مدار الساعة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية فى كل المستشفيات الحكومية.

وفى سياق متصل، تفقد الدكتورحمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة بالبحيرة، مستشفى رشيد ومستشفى إدكو، وعددا من الوحدات الصحية فى مركز دمنهور، لمتابعة سير العمل وانتظام الخدمات الطبية فى مواقعها خلال إجازة عيد الفطر.