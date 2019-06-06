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وزير الخارجية الأمريكى يبدى قلقه جراء الانقسامات فى المعارضة الفنزويلية

الخميس، 06 يونيو 2019 07:58 ص
وزير الخارجية الأمريكى يبدى قلقه جراء الانقسامات فى المعارضة الفنزويلية وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
أ ش أ

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عبّر وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو عن قلقه مؤخرًا حيال الانقسامات بصفوف المعارضة الفنزويلية والتى قد تصب بنظره بمصلحة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو.

وقال بومبيو - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس - "إن الإبقاء على المعارضة موحدة، يبدو أمرا بمنتهى الصعوبة"، مضيفًا أنه سيكون هناك أكثر من 40 شخصًا يدّعون أنهم خليفة مادورو.

وكان زعيم المعارضة فى فنزويلا خوان جوايدو أعلن نفسه، فى وقت سابق، رئيساً بالوكالة للبلاد، وأيّدته بذلك نحو 50 دولة بينها الولايات المتحدة.

 


الخارجية الامريكية

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وزير الخارجية الامريكى

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