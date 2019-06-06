وزير التعليم الإيرانى يقدم استقالته استعدادا للترشح فى الانتخابات البرلمانية

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ذكرت وسائل إعلام رسمية فى إيران أن وزير التعليم محمد بطحائى استقال استعداداً للترشح فى الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها فى فبراير المقبل.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية ، اليوم الخميس ، أن الرئيس الإيرانى حسن روحانى وافق على استقالة وزير التعليم فى حكومته.



وتأتى هذه الاستقالة فى ظل عقد المعلمين الإيرانيين مظاهرات وإضرابات واسعة خلال الأعوام الماضية احتجاجاً على أوضاعهم المعيشية المتردية.



وتولى بطحائى منصبه وزيرا للتعليم فى حكومة روحانى فى شهر أغسطس عام 2017.