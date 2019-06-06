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وحدات طوارىء بمواقع محطات الرى والصرف على مستوى الجمهورية

الخميس، 06 يونيو 2019 11:03 ص
وحدات طوارىء بمواقع محطات الرى والصرف على مستوى الجمهورية تعديات على النيل - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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أكدت وزارة الرى، بأنه تم تكليف جميع أجهزة وقطاعات الوزارة بالمحافظات، برفع أقصى درجات الاستعداد بجميع الإدارات التابعة لها على مستوى الجمهورية خلال إجازة العيد، لمواجهة أى مشاكل من شأنها التأثير على حالة الرى، إضافة إلى  تشكيل غرف عمليات على مستوى إدارات الرى والصرف بجميع المحافظات تعمل جميعها من خلال نقاط اتصال مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة حالة الرى والصرف على مدار 24 ساعة.
 
وأضافت الوزارة، أنه تم وضع وحدات طوارىء عند مواقع محطات الرى والصرف على مستوى الجمهورية، إلى جانب تشكيل لجان مرور ومتابعة يومية للمراقبة والتفتيش، لضمان توفير المياه والوقوف على حالة الترع والمصارف وكفاءة التوزيع لجميع الاستخدامات، وكذلك محطات الرفع لشبكة الرى أثناء إجازة العيد لتوفير المياه لمحطات مياه الشرب فى مختلف المحافظات، علاوة على غرفة عمليات من أجهزة حماية النيل، لمتابعة التعديات على المجارى المائية، بسرعة تحرير المحاضر المخالفة، لأى أعمال تعد تقع خلال أيام العيد.
 
كانت وزارة الرى، قد رفعت حالة الطوارئ بين جميع الوحدات وقطاعات الوزارة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بما فيها قيام جميع مهندسي الرى بالمراكز المختلفة بالمرور الدورى على الترع ومتابعة مناسيب المياه باستمرار، ليتمكن المزارعون من رى أراضيهم بشكل منتظم وضمان وصول المياه لنهايات الترع خلال الموسم الصيفى الحالى، والوقوف على أى مشاكل تطرأ بمياه الرى، وحسمها بشكل فورى بالإضافة إلى مياه الشرب.
 
 

وزارة الرى

حالة الرى

مياه الرى

المياه

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