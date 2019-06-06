هل يشترط التتابع فى صيام الست من شوال ؟.. تعرف على رد الأزهر

كتب لؤى على

هل يشترط التتابع في صيام الست من شوال ؟ قال رَسُول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» صحيح مسلم ،واختلف الفقهاء في الأفضل هل تتابعها أو تفريقها ، فذهب فريق من الفقهاء منهم الشافعية إلى استحباب تتابعها ووصلها بعد العيد لظاهر قوله: "ثم أتبعه" " قال النووى : يسن صوم ستة من شوال وتتابعها أفضل .

وذهب أبو حنيفة إلى استحباب تفريقها حذرا من أن يظن العوام أنها من الصوم المفروض ،ويحصل امتثال السنة فى كلتا الحالتين سواء تتابع الصوم أم تفرق .