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هل يشترط التتابع فى صيام الست من شوال ؟.. تعرف على رد الأزهر

الخميس، 06 يونيو 2019 09:19 م
هل يشترط التتابع فى صيام الست من شوال ؟.. تعرف على رد الأزهر مجمع البحوث الاسلامية - ارشيفية
كتب لؤى على

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هل يشترط التتابع في صيام الست من شوال ؟ قال رَسُول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»  صحيح مسلم ،واختلف الفقهاء  في الأفضل هل تتابعها أو تفريقها ، فذهب فريق من الفقهاء منهم الشافعية إلى استحباب تتابعها ووصلها بعد العيد لظاهر قوله: "ثم أتبعه" " قال النووى : يسن صوم ستة من شوال وتتابعها أفضل .
 
وذهب أبو حنيفة إلى استحباب تفريقها حذرا من أن يظن العوام أنها من الصوم المفروض ،ويحصل امتثال السنة فى كلتا الحالتين سواء تتابع الصوم أم تفرق .

مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

لجنة الفتوى

صيام الستة من شوال

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