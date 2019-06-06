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هذه القطارات ستتأخر اليوم.. تعرف عليها من السكة الحديد

الخميس، 06 يونيو 2019 11:20 ص
هذه القطارات ستتأخر اليوم.. تعرف عليها من السكة الحديد مواطنون فى انتظار القطارات - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أعلنت السكة الحديد  التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الخميس الموافق 6 يونيه 2019 على بعض خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات، وأعمال التطوير كالتالى:

أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة 25 دقيقة

ثانياً : خط القاهرة / السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

-     القاهرة  / أسيوط مدة 35 دقيقة
-     أسيوط / أسوان مدة 35 دقيقة

ثالثاً : خط  بنها / بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة

رابعاً : خط  طنطا / المنصورة / دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة 25 دقيقة
        
وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين .
 


السكة الحديد

التهديات والتأخيرات

سكك حديد مصر

نظم الإشارات

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