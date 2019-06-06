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"هتروش هتلبس البدلة الزرقا".. بمناسبة العيد تعرف على عقوبة المعاكسات

الخميس، 06 يونيو 2019 05:46 م
"هتروش هتلبس البدلة الزرقا".. بمناسبة العيد تعرف على عقوبة المعاكسات معاكسات - ارشيفية
كتب محمد أبو عوض

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حرص المشرع المصرى فى قانون العقوبات على الحفاظ على الأداب العامة، ومواجهة كل الأعمال التى تتنافى مع العادات والتقاليد، وحماية حرية الأشخاص دون المساس بحقوق الآخرين، لذلك أغلق الباب فى وجهة كل من يحاول التعدى على حقوق غيره، وسعى لإيذاء من حوله سواء بالقول أو الإشارة أو حتى بالفعل، بعقوبات رادعة وهو ما ظهر فى عقوبة المعاكسات، والتى تختلف فى أشكالها.

سعى المشرع المصرى، فى قانون العقوبات لمواجهة ضعاف النفوس مممن يرتكبون جرائم إيذاء الغير بالقول أو بالفعل بعدد من العقوبات الواضحة والتى نص عليه القانون حيث يرصد "اليوم السابع" عقوبة المعاكسات التى نص عليها قانون العقوبات وهى كما يلى:

306مكررًا ( أ ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لنثي على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء النثى قد وقع عن طريق التليفون.

 

 

 


معاكسات

عقوبة المعاكسات

معاكسات عيد الفطر

قانون العقوبات

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