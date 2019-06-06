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نيابة المنتزة تحقق في إصابة شخصين علي يد سائق توك توك بالإسكندرية

الخميس، 06 يونيو 2019 05:51 م
نيابة المنتزة تحقق في إصابة شخصين علي يد سائق توك توك بالإسكندرية حبس - ارشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة المنتزة اول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول قيام سائق توك توك باصابه شابين بعدة جروح وطعنات في مناطق متفرقة من الجسم بسلاح ابيض في مشاجرة بينهم بسبب معاكسة الفتيات، وضبط وإحضار المتهم الهارب للتحقيق معه.

وكان قد تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود بلاغ من مستشفى شرق المدينة بوصول ن.ل، وآخر معه، مصابان بعدة جروح وطعنات.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين المصابين وسائق مركبة "توك توك" عقب مشادة كلامية بينهم بسبب قيام سائق "التوك توك" بمعاكسة الفتيات فقام علي إثرها السائق بإخراج سلاح أبيض "كتر" كان بحوزته وقام بالاعتداء عليهما وإصابتهما بعدة جروح وطعنات سطحية في مناطق مختلفة بالجسم، وتم نقلهما إلي مستشفي شرق المدينة لسرعة إسعافهما وتلقي العلاج اللازم.

بسؤال أحد المصابين، قال إنه أثناء مشاهدتهما قيام سائق "توك توك" بمعاكسة فتيات، تحدثا معه للإقلاع عن ذلك فحدثت بينهما مشادة كلامية فأشهر سائق التوكتوك سلاح أبيض "كتر" وقام بالاعتداء عليهما به محدثا إصابتهما، مضيفا: "قلنا له حرام عليك دول زي إخواتك فنزل من التوكتوك وأشهر كتر ذو حدين يسمي "جرار" وقام بطعننا عدة طعنات سطحية وفر هاربا"، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 

 

 


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