نيابة الشرقية تأمر بتشريح جثث 6 مجرمين خطرين سقطوا فى مواجهة مع الشرطة

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة مركز الزقازيق بالشرقية، تشريح جثث 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، لقيت مصرعها فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثث لذويهم عقب الانتهاء من إعداد تقارير الصفة التشريحية.

كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من أحد المواطنين، بقيام مجهولين بسرقة سيارته بالإكراه على طريق "بلبيس - أبوحماد" بدائرة مركز أبو حماد، وأثناء نزول قوة من مباحث أبو حماد مع المُبلّغ لملاحقة الجناة، بادر المجرمون بإطلاق النار على القوات، ما أسفر عن استشهاد معاون مباحث أبو حماد، النقيب عمر ياسر عبد العظيم، وهروب المتهمين.

وشكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث من قطاع الأمن العام، بمشاركة قطاع الأمن الوطنى ومديرية أمن الشرقية، تمكن من التوصل لمعلومات أكدتها التحريات بأن مرتكبى الواقعة "محمود. م" وشهرته محمود الزونجى، عاطل ومقيم فى مركز بلبيس بالشرقية، وسابق اتهامه فى 14 قضية قتل وسرقة بالإكراه ومخدرات وسلاح واستعراض قوة، و"محمد. م" شقيق الأول، وشهرته محمد الزونجى، عاطل، وسابق اتهامه فى 10 قضايا مخدرات وسلاح نارى وأبيض، واستعراض قوة، ومطلوب للتنفيذ عليه فى 4 قضايا، و"إسلام. إ. ع" وشهرته إسلام الإم (هارب)، عاطل ومقيم فى مركز بلبيس، وسابق اتهامه فى 5 قضايا مخدرات وسلاح وذخيرة وضرب وإيصال أمانة، ومطلوب للتنفيذ عليه فى قضية سلاح وذخيرة، و"محمود. ع. ع"، وشهرته محمود العصلوجى، عاطل ومقيم فى الكتيبة بمركز بلبيس، و"رمضان. ا. م" وشهرته رمضان أبو عيسى، عاطل ومقيم فى مركز بلبيس، ومطلوب ضبطه وإحضاره للتنفيذ عليه فى قضيتى قتل ومخدرات.

وبتكثيف التحريات تمكن فريق البحث من تحديد موقع اختباء المتهمين فى إحدى مزارع الدواجن المهجورة بناحية كفر محمد جاويش بدائرة مركز الزقازيق، وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم بمأمورية موسعة من قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، وفور وصول القوات بادر المتهمون بإطلاق أعيرة نارية بكثافة تجاه القوات، التى تعاملت معهم على الفور لمدة ثلاث ساعات متصلة، ما أسفر عن مقتل المتهمين الأول والثانى والرابع والخامس، واثنين من معاونيهم هما: "عصام. ع. م"، وآخر مجهول.

وضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمين 6 قنابل متنوعة (حارقة وهجومية ومُحدثة للصوت) و7 قطع سلاح نارى، عبارة عن: 5 بنادق آلية، وبندقية آلية غربى، وطبنجة ومسدس صوت، و12 خزينة متنوعة، وكمية كبيرة من الطلقات الآلية، و8 هواتف محمولة، و40 ألأف جنيه، وجارٍ استهداف المتهم الثالث وضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.