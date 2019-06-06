نيابة الدخيلة تتحفظ على 21 طن لحوم فاسدة وتستعجل تحريات المباحث

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التحفظ 21 طن لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجة بدون ترخيص، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجارى، مع استعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطار من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بحيازة مالك ثلاجة "غير مرخصة" لحفظ وتجارة السلع الغذائية فى دائرة قسم شرطة الدخيلة، كميات كبيرة من السلع الغذائية غير الصلالحة للاستهلاك.

وقد داهمت الأجهزة الأمنية الثلاجة وضبطت مالكها، وبتفتيش المكان عثرت على 21 طنا و101 كيلو جرام لحوم مجمدة "مستوردة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لانتهاء تواريخ صلاحيتها فى أغسطس 2018 ومايو 2019، وذلك قبل طرحها للبيع فى الأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، فحررت محضرا بالواقعة وأحالته إلى النيابة التى أصدرت قراراها المتقدم.