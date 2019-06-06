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نور تطلب الطلاق: "زوجي دفع 5 ألاف لبلطجى عشان يقتلنى"

الخميس، 06 يونيو 2019 12:04 ص
نور تطلب الطلاق: "زوجي دفع 5 ألاف لبلطجى عشان يقتلنى" محكمة الأسرة
كتبت أسماء شلبى

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أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بزنانيري،اتهمت فيها زوجها بمحاولة التخلص منها بدفع 5 ألاف جنيه لبلطجى حتى يقتلها.

وقالت "نور.م.ك"،فى دعواها، ومحضر حررته بقسم شرطة السيدة زينب: طوال 5 سنوات عشت برفقته فى عذاب، بسبب بخله الشديد وامتناعه عن الإنفاق على طفلتيه، باع شقتنا ووضع أموالها فى البنك ليحصل على فوائد، أجبرني على العيش مع والدته فى غرفة واحدة، والتعرض للإساءة على يديها واتخاذي خادمة لنجلتها".

وأضافت المدعية :"رفضت حماتي اعتراضي على استخدام القوة وتعنيفي، لتوسوس لزوجي وتحرضه على كراهيتي، فشلت فى إعادته إلى الطريق الصحيح، بعد إصراره على تصرفاته التى لا يتحملها بشر،ورفضه طلاقى،ولم يترك لى طريقاً، سوى اللجوء لمحكمة الأسرة للتخلص من كابوس العيش برفقته ".

واستطردت الزوجة:"تحملت بخله لكن ما لم أتحمله، إصراره على استغلالي وأطفالى واستخدمنا فى التسول، فأمسك بالسكين وأصابني فى بطني، وتركني غريقة فى دمائي لأتصل بأهلى لينقذوني، وهددني بإلقائي فى الشارع وحرماني من طفلتى إذا أبلغت عنه".

وتابعت:" رغم بخله وامتناعه عن الإنفاق على والاعتماد على المعونات التى أتلقها من أهلى شهريا، دفع 5 ألاف جنيه لبلطجى ليتخلص مني ويقتلنى، سلمه مفتاح الشقة ليتمكن من الدخول وتنفيذ جريمته،  ليقوم بدفعي على الأرض ومحاولته خنقي، لولا مساعدتى من الجيران بعد صراخي واستغاثتي بهم، والقبض على المجرم".

وقالت نور:"رغم أنه ملقي بالحبس، يواصل تهديدي بملاحقتي، وعقابي على الإبلاغ عنه، واعتراف البلطجي بتحريضه على قتلى، وتلقى مبالغ مالية مقابل ارتكابه لتلك الجريمة " .

 


محكمه الاسره

خلافات زوجيه

محاوله قتل

زوجات معنفات

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