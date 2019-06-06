سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 يونيو 2019 09:03 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

نورهان تطلب إثبات بطلان زواجها: "جوزونى ابن عمى بالعافية فاغتصبنى لما رفضته"

الخميس، 06 يونيو 2019 09:00 ص
نورهان تطلب إثبات بطلان زواجها: "جوزونى ابن عمى بالعافية فاغتصبنى لما رفضته" عنف زوجي_أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت "نورهان.م.ن"، دعوى بطلان عقد زواج، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعت فيها إجبارها على الزواج من ابن عمها، دون موافقتها.

وأوضحت نورهان: "عانيت الأمرين من تعند وهدر أهلى لحقوقى، وتعرضت للتعذيب فى منزل زوجى، ورغم حصولى على شهادتى الجامعية بدرجة امتياز وكدت أعين معيدة، تزوجت من ساقط دبلوم".

وأضافت الزوجة أثناء نظر دعواها: "حاولت أن أصبح فتاة ناجحة وأتغلب على القهر الذى طالما رأيته فى منزل والدى، اجتهد فى جامعتى، وتطورت نفسى وكنت دائما أحتل المرتبة الأولى، ورغم ذلك لم أتلق أبدا تقديرا من أسرتى على مجهودى، كان على السمع والطاعة ولم أعترض ولكن كل هذه الأشياء لم ترحمنى من عذاب وإهانات والدى الذى كان يكرهنى ".

وتتابع: "تعرضت للعقاب واتهمت بجلب العار بسبب رفضى الزواج من جاهل يكبرنى بـ20 عاما، خوفا من أن أفتن من أحدهم وأتسبب فى فضيحة لعائلتى، حاولت أن أتصدى له ورفضت وحاولت الهرب، ولكنه كان أقوى منى وعقد قرانى، برفقة عمى دون حضورى، وعندما علمت كدت أجن، ليجبرنى بعدها أن أذهب إلى المنزل معه ورغم صراخى ومحاولتى إقناعهم بأن هذا الزواج غير شرعى".

وتكمل: "وجدنى بالمنزل معه مجبرة، ليكمل نجل عمى الذى قبل على كرامته بأن يتزوج بهذه الطريقة رحلة عذاب والدى لى، اغتصبنى وانهال على ضربا، هربت بعدها بأسبوع من منزله ولجأت للقضاء ليرحمنى من هذه المعاناة".


محكمه الاسره

بطلان عقد زواج

العنف ضد المراه

ضرب الزوجات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"عفاف" فى دعوى حبس مطلقها: "يرفض الإنفاق على أولاده الأربعة رغم ثرائه الفاحش"

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 08:00 ص

مستندات وخطوات لتصحيح أخطاء قسيمة الزواج والطلاق.. تعرف عليها

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 05:30 ص

شابة فى دعوى حجر ضد والدها: "سرق أموال أمى وتركها لتموت من الحسرة"

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 12:00 ص

دعوى نشوز ضد سيدة بسبب إدمانها "فيس بوك".. وزوجها: وضعت باسورد خوفا من فضحها

الإثنين، 03 يونيو 2019 09:55 م

حصاد محكمة الأسرة فى رمضان.. زوجة تشكو بطالة زوجها وتقمصه دور الست أمينة.. جمال طليقته تزوجت عرفى للاستيلاء على النفقة.. زوجة تطالب بـ2000 جنيه نفقة ألعاب لابنتها.. ودينا تعدى عليها زوجها بالضرب بعد شهرين زواج

الإثنين، 03 يونيو 2019 07:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «3».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «3».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

حافظ على صحتك بطرق بسيطة.. افطر بدرى والعب رياضة ونظافتك الشخصية مهمة

حافظ على صحتك بطرق بسيطة.. افطر بدرى والعب رياضة ونظافتك الشخصية مهمة

سداسية زعيم الثغر ضمن 10 مباريات لاتنسى للأهلى فى "الأعياد".. فيديو

سداسية زعيم الثغر ضمن 10 مباريات لاتنسى للأهلى فى "الأعياد".. فيديو

ميسى ورونالدو أعلى اللاعبين حصولاً على الأجور الشهرية فى العالم.. صور

ميسى ورونالدو أعلى اللاعبين حصولاً على الأجور الشهرية فى العالم.. صور

مناظرة بين اثنين من مرشحى انتخابات الرئاسة التونسية حول كيفية التعامل مع الإخوان حال وصولهم للحكم.. منذر قفراش:سأحاكم قياداتهم جميعا بتهمة الخيانة العظمى والإرهاب.. ليلى همامى:سأتبع استراتيجية المواجهة الشاملة

مناظرة بين اثنين من مرشحى انتخابات الرئاسة التونسية حول كيفية التعامل مع الإخوان حال وصولهم للحكم.. منذر قفراش:سأحاكم قياداتهم جميعا بتهمة الخيانة العظمى والإرهاب.. ليلى همامى:سأتبع استراتيجية المواجهة الشاملة

اختراق حسابات كل الإعلاميين على موقع الاتحاد الأفريقى قبل "الكان"

اختراق حسابات كل الإعلاميين على موقع الاتحاد الأفريقى قبل "الكان"

فيديو.. أفضل 20 هدفا فى دوري أبطال أوروبا موسم 2018-19

فيديو.. أفضل 20 هدفا فى دوري أبطال أوروبا موسم 2018-19

بعد حصول 2002 سجين عليه.. "اليوم السابع" يوضح الفروق الجوهرية بين "العفو الرئاسى" و"الشرطى" و"الصحى".. ويكشف خطوات التقديم فى العفو.. والهدف إدخال السرور والفرحة على ذوى المساجين

بعد حصول 2002 سجين عليه.. "اليوم السابع" يوضح الفروق الجوهرية بين "العفو الرئاسى" و"الشرطى" و"الصحى".. ويكشف خطوات التقديم فى العفو.. والهدف إدخال السرور والفرحة على ذوى المساجين

الداخلية تثأر لشهدائها فى كمين جنوب العريش.. مقتل 14 إرهابيا في منزل مهجور بحي المساعيد.. خبير أمني: المتطرفون يحاولون الظهور في المشهد مجددا بأعمال يائسة.. ورد الفعل السريع للشرطة كان قوياً.. فيديو وصور

الداخلية تثأر لشهدائها فى كمين جنوب العريش.. مقتل 14 إرهابيا في منزل مهجور بحي المساعيد.. خبير أمني: المتطرفون يحاولون الظهور في المشهد مجددا بأعمال يائسة.. ورد الفعل السريع للشرطة كان قوياً.. فيديو وصور

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل قادة العالم يحتفلون بذكرى نورماندى الـ75.. روسيا والصين ملتزمتان بالتنفيذ الكامل لخطة البرنامج النووى الإيرانى.. أمير الكويت يعزى السيسى فى ضحايا العريش

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل قادة العالم يحتفلون بذكرى نورماندى الـ75.. روسيا والصين ملتزمتان بالتنفيذ الكامل لخطة البرنامج النووى الإيرانى.. أمير الكويت يعزى السيسى فى ضحايا العريش

حظك اليوم الخميس 6/ 6/ 2019 برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اطلق العنان لخيالك

حظك اليوم الخميس 6/ 6/ 2019 برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اطلق العنان لخيالك

حظك اليوم الخميس 6/ 6/ 2019 برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اثبت على موقفك

حظك اليوم الخميس 6/ 6/ 2019 برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اثبت على موقفك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة