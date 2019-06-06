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نقيب الزبالين: منطقة شمال القاهرة مسئولية الشركات ومستعدون للعمل بها

الخميس، 06 يونيو 2019 02:30 م
نقيب الزبالين: منطقة شمال القاهرة مسئولية الشركات ومستعدون للعمل بها شحاتة المقدس نقيب الزبالين بالقاهرة الكبرى
كتبت آية دعبس

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قال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين بالقاهرة الكبرى، إنه تلاحظ خلال الفترة الأخيرة، تراكم القمامة فى شوارع القاهرة، وتحديدا فى أحياء شمال القاهرة، مشيرًا إلى أن أحياء تلك المنطقة حتى الآن مازالت تتبع الشركة الأجنبية، ولم يبدأ أعضاء نقابة الزبالين بعد العمل بها وتنظيفها.
 
وأكد المقدس، لـ"اليوم السابع"، أن أعضاء النقابة على استعداد كامل لبدء التعاقد معهم، لنظافة شمال القاهرة، فور انتهاء التعاقد مع الشركات الأجنبية، مؤكدا على استمرار العمل بباقى أحياء القاهرة لرفع كفاءة ونظافة الشوارع بها.
 
 

نقيب الزبالين

شحاتة المقدس

مخلفات

منظومة المخلفات

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