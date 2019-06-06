سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 يونيو 2019 06:13 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة المهندسين تعد لمؤتمر حول النقل الحضرى على مستوى الوطن العربى

الخميس، 06 يونيو 2019 05:12 م
نقابة المهندسين تعد لمؤتمر حول النقل الحضرى على مستوى الوطن العربى المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، إن النقابة تعد خلال الفترة الجارية لعقد مؤتمر للنقل الحضرى على مستوى الوطن العربى، برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، باعتباره أستاذا فى هذا التخصص.
 
وأضاف "شفيق"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات بين الدول العربية أعضاء اتحاد المهندسين العرب فى مجال النقل الحضرى، لا سيما أن مصر تشهد طفرة مهمة فى قطاع الطرق. متابعا: "من المنتظر عقد المؤتمر فى مقر اتحاد المهندسين العرب بالقاهرة".
 
وأشار أمين صندوق نقابة المهندسين، إلى أنه من المقرر عقد اجتماع للجنة المهندسين الاستشاريين بالاتحاد، يومى 26 و27 سبتمبر المقبل، فى العاصمة الأردنية عمّان، فضلا عن اجتماع ممثلى هيئة مكتب اتحاد المهندسين العرب التى تستضيفها لبنان خلال يوليو المقبل، واجتماع رؤساء الهيئات الهندسية فى تونس يوم 26 يونيو الجارى، بالتنسيق مع منظمتى الأمم المتحدة للأغذاية والزراعة "فاو" والتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" بخصوص الزراعة وعلاقتها بالهندسة.
 

نقابة المهندسين

اتحاد المهندسين العرب

مؤمن شفيق

النقل الحضرى

نقيب المهندسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقابة المهندسين: إجراء انتخابات فى البحيرة والغربية لاختيار نقيبا المحافظتين

الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:26 م

اختيار نقابة المهندسين المصرية نائبًا لرئيس اتحاد المهندسين الأفارقة

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:18 م

نقابة المهندسين تعلن وقف إصدار تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة 5 سنوات

الإثنين، 29 أبريل 2019 11:56 ص

نقابة المهندسين تدرس التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة

الأحد، 14 أبريل 2019 07:37 م

مهندسو أوغندا بعد تدريبهم بنقابة المهندسين: اطلعنا على تكنولوجيات متطورة

الخميس، 14 مارس 2019 05:18 م

لجنة إفريقيا بنقابة "المهندسين": اهتمام كبير بتدريب المهندسين الأفارقة بالنقابة..فيديو

الخميس، 14 مارس 2019 12:12 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تعيش فترة رومانسية

حظك اليوم الجمعة 7/6/2019 برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تعيش فترة رومانسية

دقت ساعة العمل.. تسليم المدارس لرؤساء لجان الثانوية العامة قبل 48 ساعة من بدء الامتحانات.. التأكد من فرش الفصول.. وتوفير وسائل راحة للطلاب.. وضع كشوف المناداة وأرقام الجلوس فى مكان بارز باللجنة

دقت ساعة العمل.. تسليم المدارس لرؤساء لجان الثانوية العامة قبل 48 ساعة من بدء الامتحانات.. التأكد من فرش الفصول.. وتوفير وسائل راحة للطلاب.. وضع كشوف المناداة وأرقام الجلوس فى مكان بارز باللجنة

فى 15 ثانية..شوف التطور فى واجهة دبي البحرية على مدى 35 سنة ماضية "فيديو"

فى 15 ثانية..شوف التطور فى واجهة دبي البحرية على مدى 35 سنة ماضية "فيديو"

ميلانيا ترامب تتألق بالأسود فى ذكرى "يوم النصر".. شوف إطلالتها

ميلانيا ترامب تتألق بالأسود فى ذكرى "يوم النصر".. شوف إطلالتها

أفراح آل مكتوم.. لقطات من حفل زفاف محمد بن راشد عام 1979 "فيديو"

أفراح آل مكتوم.. لقطات من حفل زفاف محمد بن راشد عام 1979 "فيديو"

موجز 1.. البحوث الفلكية: 21 يونيو أطول نهار فى السنة وذروة فصل الصيف

موجز 1.. البحوث الفلكية: 21 يونيو أطول نهار فى السنة وذروة فصل الصيف

تقدر تعوم فيه؟.حمام سباحة فوق ناطحة سحاب في لندن بأرضية شفافة "صور"

تقدر تعوم فيه؟.حمام سباحة فوق ناطحة سحاب في لندن بأرضية شفافة "صور"

سرقوا الكوبرى.. اختفاء هيكل معدنى لـ "جسر" فى "روسيا ".. اعرف القصة

سرقوا الكوبرى.. اختفاء هيكل معدنى لـ "جسر" فى "روسيا ".. اعرف القصة

"اليوم السابع" مع أسرة المحمدى عمدة اللاعبين المحترفين.. والده: اكتشفت موهبته وعمره 9 سنوات وبعت 5 قراريط لأصرف عليه.. ويؤكد: الإعلام ظلمه ولم يعطه حقه ولن يلعب للأندية المصرية.. وشقيقته: يعشق الملوخية والحمام

"اليوم السابع" مع أسرة المحمدى عمدة اللاعبين المحترفين.. والده: اكتشفت موهبته وعمره 9 سنوات وبعت 5 قراريط لأصرف عليه.. ويؤكد: الإعلام ظلمه ولم يعطه حقه ولن يلعب للأندية المصرية.. وشقيقته: يعشق الملوخية والحمام

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية والمراكب النيلية

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية والمراكب النيلية

بدء ميكنة الضرائب العقارية.. قاعدة بيانات إلكترونية وربط آلى والسداد من أى مقر

بدء ميكنة الضرائب العقارية.. قاعدة بيانات إلكترونية وربط آلى والسداد من أى مقر

من سجن لمنزل فاخر.. عرض منزل على الطراز الفيكتورى بسعر خيالى .. مش هتصدق

من سجن لمنزل فاخر.. عرض منزل على الطراز الفيكتورى بسعر خيالى .. مش هتصدق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة