نقابة المهندسين تعد لمؤتمر حول النقل الحضرى على مستوى الوطن العربى

كتبت آية دعبس

قال المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، إن النقابة تعد خلال الفترة الجارية لعقد مؤتمر للنقل الحضرى على مستوى الوطن العربى، برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، باعتباره أستاذا فى هذا التخصص.

وأضاف "شفيق"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات بين الدول العربية أعضاء اتحاد المهندسين العرب فى مجال النقل الحضرى، لا سيما أن مصر تشهد طفرة مهمة فى قطاع الطرق. متابعا: "من المنتظر عقد المؤتمر فى مقر اتحاد المهندسين العرب بالقاهرة".

وأشار أمين صندوق نقابة المهندسين، إلى أنه من المقرر عقد اجتماع للجنة المهندسين الاستشاريين بالاتحاد، يومى 26 و27 سبتمبر المقبل، فى العاصمة الأردنية عمّان، فضلا عن اجتماع ممثلى هيئة مكتب اتحاد المهندسين العرب التى تستضيفها لبنان خلال يوليو المقبل، واجتماع رؤساء الهيئات الهندسية فى تونس يوم 26 يونيو الجارى، بالتنسيق مع منظمتى الأمم المتحدة للأغذاية والزراعة "فاو" والتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" بخصوص الزراعة وعلاقتها بالهندسة.