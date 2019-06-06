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نظافة لسانك تحافظ على صحة فمك..تعرف على الطريقة

الخميس، 06 يونيو 2019 02:30 م
نظافة لسانك تحافظ على صحة فمك..تعرف على الطريقة لسان ـ صورة أرشيفية
كتبت هند عادل

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كشفت العديد من الدراسات أن تنظيف اللسان بشكل مستمر يمكن أن يقلل من بكتيريا الفم غير المرغوب فيها التي يمكن أن تؤدي إلى رائحة الفم الكريهة، واللسان المطلي، وتراكم البلاك، وغيرها من حالات صحة الفم،حسبما أكد موقع " healthline".

وأدوات كشط اللسان هي الأداة الأكثر فعالية للاستخدام ويمكن أيضا استخدام فرش الأسنان وغسول الفم لتنظيف اللسان .

بالإضافة إلى تنظيف اللسان تشمل صحة الفم الجيدة:

تفريش أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا باستخدام معجون أسنان بالفلورايد

تناول نظام غذائي متوازن ومغذية

زيارة طبيب الأسنان الخاص بك على الأقل مرتين في السنة لإجراء عمليات تنظيف احترافية وفحص شفهي

كاشطات اللسان هي الأكثر فعالية

يمكن لكل من كاشطات اللسان وفرشاة الأسنان القضاء على البكتيريا الموجودة في اللسان ولكن معظم الدراسات وجدت أن استخدام مكشطة اللسان أكثر فعالية من استخدام فرشاة الأسنان

كيف تنظف لسانك باستخدام مكشطة اللسان
 

حدد أداة لسان القشط قد يكون هذا البلاستيك أوالمعدن قد ينحني هذا الشكل إلى نصفين أو يكون له مقبض ذو حافة مستديرة في الأعلى ضع مكشط لسانك باتجاه الجزء الخلفي لسانك اضغط على مكشطة على لسانك وحركه في اتجاه لسانك أثناء الضغط.

تشغيل مكشطة اللسان تحت الماء الدافئ لإزالة أي حطام والبكتيريا من الجهاز،وبصق اللعاب الزائد الذي قد تراكمت خلال تجريف اللسان.

كررالخطوات من 2 إلى 5 عدة مرات حسب الحاجة، اضبط موضع مكشطة اللسان والضغط الذي تمارسه عليه لمنع انعكاس الضغط.

كيف تنظف لسانك مع فرشاة الأسنان

على الرغم من أن استخدام فرشاة الأسنان قد يكون أقل فعالية من استخدام مكشطة اللسان فقد تجد أنه أسهل في الاستخدام خاصة إذا كنت بالفعل تفرش أسنانك مرتين في اليوم

اختر فرشاة أسنان ناعمة الشعر، ضع فرشاة أسنانك في الجزء الخلفي من اللسان، حرك الفرشاة إلى الأمام والخلف بخفة على طول لسانك،بصق اللعاب الذي يظهرأثناء الفرشاة وشطف فرشاة الأسنان بالماء الدافئ ،نظف لسانك كلما نظفت أسنانك.

 

 


تنظيف اللسان

اللسان

صحه الفم

تنظيف الفم

رائحة الفم الكريهه

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