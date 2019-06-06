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"نظافة الجيزة" ترفع 10 آلاف طن مخلفات من الحدائق وشوارع المحافظة

الخميس، 06 يونيو 2019 04:38 م
"نظافة الجيزة" ترفع 10 آلاف طن مخلفات من الحدائق وشوارع المحافظة رفع القمامة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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كثفت هيئة نظافة الجيزة من أعمال النظافة بمحيط الحدائق العامة والمتنزهات بالتزامن مع احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، كما شكلت الهيئة حملة مركزية للطوارئ مكونة من العمال و2 لودر و10 سيارات نقل كبير، و5 سيارات نصف نقل وسيارتان مياه وسياراتى شفط وذلك للطوارئ والأزمات.
 
 
ورصدت الهيئة 150 ألف كيس لجمع القمامة وتوزيعهم على الزائرين قبل دخولهم الحدائق، حيث يتم توزيع ما تبقى على زوار حدائق "حديقة الحيوان، الجيزة بارك، الأورمان، الجيزة العامة" حفاظا هلى الحدائق. 
 
وأعلنت محافظة الجيزة استمرار حالة الطوارئ بقطاعات النظافة والإشغالات، وتكثيف التواجد الميداني على مدار أيام عيد الفطر، وتم رفع ما يقرب من 10 آلاف طن مخلفات وقمامة من الحدائق ومحيطها بشكل عام. 
 
ووضعت الهيئة خطة عمل بنوبتجيات دائمة خلال فترة الاجازة على مدار 24 ساعة تحت إشراف قيادات الهيئة، بالإضافة غرفة عمليات الهيئة وتخصيص رقم 37486984 لتلقى الشكاوى.
 
 

النظافة

هيئة نظافة الجيزة

القمامة

عيد الفطر

احتفالات العيد

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