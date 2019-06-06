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نادى القضاة يدين ويستنكر حادث استهداف كمين العريش

الخميس، 06 يونيو 2019 10:36 ص
نادى القضاة يدين ويستنكر حادث استهداف كمين العريش نادى القضاة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة بأن مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن يدين بأشد عبارات الاستنكار الحادث الإرهابى الذى استهدف كمين العريش، مما أسفر عن سقوط شهداء من رجال الشرطة.

 

وقال النادى فى بيان أصدره، "وإذ يعرب نادى القضاة عن خالص تعازيه وصادق المواساة لأهالى وذوى الشهداء الأبرار فإنه يؤكد أن تلك الأعمال الإرهابية  الخبيثة لهى أكبر دليل على النفوس الخربة والعقول المغيبة لهؤلاء الشرذمة من الإرهابيين الذين انتزعت من قلوبهم كل معانى الإنسانية والرحمة وبرأت منهم ومن أفعالهم الشيطانية كل الأديان".

 

وأكد نادى القضاة فى بيانه، تضامنه مع رجال الشرطة فى دفاعهم بكل بسالة عن أمن المواطنين وسلامهم الاجتماعى.

 

كما أعرب نادى القضاة عن تقديره للدور البطولى الذى يقومون به، حفاظا على أمن وسلامة الشعب المصرى، مؤكدا وقوف جميع أبنائه خلف مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن فى جهودها من أجل اجتثاث بؤر الإرهاب من جذورها.


نادى القضاة

حادث كمين العريش

استهداف كمين العريش

الإرهاب فى سيناء

رجال الشرطة

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