ميكنة خدمات المرور ضمن برنامج الحكومة للتطوير واستكمال الإصلاح الاقتصادى

كتبت هبة حسام

أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، تقريرًا يرصد نتائج التعاون المشترك مع هيئة النيابة العامة فى مجال ميكنة خدمات نيابات المرور المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الوزارة أن الاهتمام بتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن يمثل مساحة واسعة من خطط وبرامج الإصلاح الاقتصادى والإدارى، ويرتبط التطوير بفرص تحسين جودة الخدمة الحكومية، وتبسيط الإجراءات، لتحسين بيئة الوصول إلى الخدمة المطلوبة، والاستفادة من الموارد المتاحة بطرق تتّسم بالشفافية، من أجل الوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعّال، قادر على إدارة موارد الدولة والقيام بدوره فى عملية التنمية.

وأشارت إلى أنها عملت على تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين خلال الفترة الماضية، بهدف إنشاء منظومة خدمات حكومية فعّالة، وتقديم خدمة متميزة للمواطن، من خلال إعادة دورات عمل الخدمات الحكومية فى كل مراحلها المختلفة، وتوفير قنوات مُتعدّدة لتقديم الخدمة. متابعة: "نتعاون مع كل الجهات المعنية بمنظومة المرور فى مصر، فى إطار خطة الإصلاح الإدارى واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، التى نسعى إلى تطبيقها بشكل كامل، خاصة محورها الخاص بالشفافية وكفاءة المؤسّسات، من خلال العمل على تطوير نظم الخدمات الحكومية وإتاحتها إلكترونيًّا، وتقديمها للمواطنين فى أقل وقت ممكن، وبمراعاة أن تصبح المنظومة بشكلها الحالى قابلة للتطوير واستيعاب الكثافات المستقبلية المتوقَّعة".

من جانبها، قالت غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، إن إتاحة الوزارة للخدمات التى تقدمها نيابات المرور من خلال خطة ميكنة شاملة على مستوى النيابات، تُسهم فى تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الخدمة إلى 10 دقائق، ليعود ذلك على المواطن بالنفع والراحة. موضحة أن الخدمات التى تقدمها نيابات المرور تشمل: الاستعلام عن المخالفات، والتظلُّمات، والسداد، وشهادة براءة الذمة.

وأكدت إشادة المواطنين المُتردِّدين على نيابات المرور، وعددها 238 نيابة كلية وجزئية، بمنظومة خدمات نيابات المرور المعلوماتية التى نفذتها الوزارة، المتاحة على مستوى نيابات الجمهورية، وانتهت الوزارة فى إطار التعاون مع النيابة العامة، من تنفيذ خدمات الاستعلام عن المخالفات والسداد عبر إحدى شركات الدفع المسبق "فورى"، المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، إضافة إلى خدمة تسليم براءة الذمة، سواء إلى وحدات المرور التابعة لها المركبة، أو تسليمها للعنوان الذى يطلب المواطن استلام الشهادة عليه، بما يضمن تعدّد وسائل الحصول على الخدمة.

ولفتت إلى أن التعاون مع النيابة العامة شهد أيضًا التنسيق مع الهيئة القومية للبريد، لتقديم خدمات نيابات المرور عبر مكاتب البريد، من خلال تيسير ما يتطلّبه الأمر من تطوير المنظومة المعلوماتية المُتكاملة لمكاتب البريد، حتى يسهل تقديم خدمات نيابات المرور من خلالها، نظرًا لعدم سهولة فتح مكاتب نيابات مرورية جديدة، وتشمل الخدمات المتاحة عبر مكاتب البريد: الاستعلام عن المخالفات، والتظلُّمات، والسداد، وشهادة براءة الذمة، منوّهة بأن هذا الأمر يُسهم فى تفريغ مكاتب نيابات المرور من ازدحام المواطنين مع زيادة عدد المركبات والزيادة على طلب الخدمة.

وفى هذا الإطار، يُشار إلى أن وزارة التخطيط، أطلقت حزمة خدمات إلكترونية بالتنسيق مع النيابة العامة، عبر بوابة الحكومة المصرية، المُتعلقة بتراخيص تسيير المركبات وقيادتها، وتشمل الخدمات: الاستعلام عن المخالفات المرورية، وتقديم طلبات التظلُّم ومتابعتها، والسداد بوسائل مُتعدِّدة، وشهادة براءة الذمة، والتوصيل لأى عنوان من خلال البريد المصرى مع مُتابعة موقف التوصيل. وذلك بهدف تقليل الكثافات داخل نيابات المرور، وتفريغها من المواطنين عبر تقديم الخدمة بأكثر من وسيلة متاحة وآمنة.

كما أتاحت الوزارة التعامل مع خدمات نيابات المرور الإلكترونية الموجودة على بوابة الحكومة المصرية من خلال أجهزة المحمول المختلفة، ما يزيد من عدد القنوات والنوافذ التى تقدم الخدمات الإلكترونية تيسيرًا على المواطنين.