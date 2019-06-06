سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 يونيو 2019 12:02 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

ميكنة خدمات المرور ضمن برنامج الحكومة للتطوير واستكمال الإصلاح الاقتصادى

الخميس، 06 يونيو 2019 10:35 ص
ميكنة خدمات المرور ضمن برنامج الحكومة للتطوير واستكمال الإصلاح الاقتصادى غادة لبيب نائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى
كتبت هبة حسام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، تقريرًا يرصد نتائج التعاون المشترك مع هيئة النيابة العامة فى مجال ميكنة خدمات نيابات المرور المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الوزارة أن الاهتمام بتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن يمثل مساحة واسعة من خطط وبرامج الإصلاح الاقتصادى والإدارى، ويرتبط التطوير بفرص تحسين جودة الخدمة الحكومية، وتبسيط الإجراءات، لتحسين بيئة الوصول إلى الخدمة المطلوبة، والاستفادة من الموارد المتاحة بطرق تتّسم بالشفافية، من أجل الوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعّال، قادر على إدارة موارد الدولة والقيام بدوره فى عملية التنمية.

وأشارت إلى أنها عملت على تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين خلال الفترة الماضية، بهدف إنشاء منظومة خدمات حكومية فعّالة، وتقديم خدمة متميزة للمواطن، من خلال إعادة دورات عمل الخدمات الحكومية فى كل مراحلها المختلفة، وتوفير قنوات مُتعدّدة لتقديم الخدمة. متابعة: "نتعاون مع كل الجهات المعنية بمنظومة المرور فى مصر، فى إطار خطة الإصلاح الإدارى واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، التى نسعى إلى تطبيقها بشكل كامل، خاصة محورها الخاص بالشفافية وكفاءة المؤسّسات، من خلال العمل على تطوير نظم الخدمات الحكومية وإتاحتها إلكترونيًّا، وتقديمها للمواطنين فى أقل وقت ممكن، وبمراعاة أن تصبح المنظومة بشكلها الحالى قابلة للتطوير واستيعاب الكثافات المستقبلية المتوقَّعة".

من جانبها، قالت غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، إن إتاحة الوزارة للخدمات التى تقدمها نيابات المرور من خلال خطة ميكنة شاملة على مستوى النيابات، تُسهم فى تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الخدمة إلى 10 دقائق، ليعود ذلك على المواطن بالنفع والراحة. موضحة أن الخدمات التى تقدمها نيابات المرور تشمل: الاستعلام عن المخالفات، والتظلُّمات، والسداد، وشهادة براءة الذمة.

وأكدت إشادة المواطنين المُتردِّدين على نيابات المرور، وعددها 238 نيابة كلية وجزئية، بمنظومة خدمات نيابات المرور المعلوماتية التى نفذتها الوزارة، المتاحة على مستوى نيابات الجمهورية، وانتهت الوزارة فى إطار التعاون مع النيابة العامة، من تنفيذ خدمات الاستعلام عن المخالفات والسداد عبر إحدى شركات الدفع المسبق "فورى"، المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، إضافة إلى خدمة تسليم براءة الذمة، سواء إلى وحدات المرور التابعة لها المركبة، أو تسليمها للعنوان الذى يطلب المواطن استلام الشهادة عليه، بما يضمن تعدّد وسائل الحصول على الخدمة.

ولفتت إلى أن التعاون مع النيابة العامة شهد أيضًا التنسيق مع الهيئة القومية للبريد، لتقديم خدمات نيابات المرور عبر مكاتب البريد، من خلال تيسير ما يتطلّبه الأمر من تطوير المنظومة المعلوماتية المُتكاملة لمكاتب البريد، حتى يسهل تقديم خدمات نيابات المرور من خلالها، نظرًا لعدم سهولة فتح مكاتب نيابات مرورية جديدة، وتشمل الخدمات المتاحة عبر مكاتب البريد: الاستعلام عن المخالفات، والتظلُّمات، والسداد، وشهادة براءة الذمة، منوّهة بأن هذا الأمر يُسهم فى تفريغ مكاتب نيابات المرور من ازدحام المواطنين مع زيادة عدد المركبات والزيادة على طلب الخدمة.

وفى هذا الإطار، يُشار إلى أن وزارة التخطيط، أطلقت حزمة خدمات إلكترونية بالتنسيق مع النيابة العامة، عبر بوابة الحكومة المصرية، المُتعلقة بتراخيص تسيير المركبات وقيادتها، وتشمل الخدمات: الاستعلام عن المخالفات المرورية، وتقديم طلبات التظلُّم ومتابعتها، والسداد بوسائل مُتعدِّدة، وشهادة براءة الذمة، والتوصيل لأى عنوان من خلال البريد المصرى مع مُتابعة موقف التوصيل. وذلك بهدف تقليل الكثافات داخل نيابات المرور، وتفريغها من المواطنين عبر تقديم الخدمة بأكثر من وسيلة متاحة وآمنة. 

كما أتاحت الوزارة التعامل مع خدمات نيابات المرور الإلكترونية الموجودة على بوابة الحكومة المصرية من خلال أجهزة المحمول المختلفة، ما يزيد من عدد القنوات والنوافذ التى تقدم الخدمات الإلكترونية تيسيرًا على المواطنين.


وزارة التخطيط

الاصلاح الادارى

اخبار الاقتصاد

الاستثمار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزارة التخطيط تشارك بمؤتمر "موازنة البرامج" لقياس إنتاجية موظفى الجهاز الإدارى للدولة

الأربعاء، 29 مايو 2019 09:52 ص

وزارة التخطيط تبدأ حملتها التوعوية بقنا والأقصر بأهداف استراتيجية التنمية المستدامة

الإثنين، 27 مايو 2019 11:33 ص

وزير التخطيط الأردنى يلتقى وزير الدولة للتنمية الدولية البريطانى

الإثنين، 27 مايو 2019 05:01 ص

لأول مرة.. البرلمان يناقش موازنة وزارة التخطيط.. تعرف على التفاصيل

الخميس، 23 مايو 2019 01:00 ص

رئيس "خطة النواب": لأول مرة فى تاريخ البرلمان تناقش ميزانية وزارة التخطيط

الثلاثاء، 21 مايو 2019 03:54 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سرقوا الكوبرى.. اختفاء هيكل معدنى لـ "جسر" فى "روسيا ".. اعرف القصة

سرقوا الكوبرى.. اختفاء هيكل معدنى لـ "جسر" فى "روسيا ".. اعرف القصة

"اليوم السابع" مع أسرة المحمدى عمدة اللاعبين المحترفين.. والده: اكتشفت موهبته وعمره 9 سنوات وبعت 5 قراريط لأصرف عليه.. ويؤكد: الإعلام ظلمه ولم يعطه حقه ولن يلعب للأندية المصرية.. وشقيقته: يعشق الملوخية والحمام

"اليوم السابع" مع أسرة المحمدى عمدة اللاعبين المحترفين.. والده: اكتشفت موهبته وعمره 9 سنوات وبعت 5 قراريط لأصرف عليه.. ويؤكد: الإعلام ظلمه ولم يعطه حقه ولن يلعب للأندية المصرية.. وشقيقته: يعشق الملوخية والحمام

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية والمراكب النيلية

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية والمراكب النيلية

بدء ميكنة الضرائب العقارية.. قاعدة بيانات إلكترونية وربط آلى والسداد من أى مقر

بدء ميكنة الضرائب العقارية.. قاعدة بيانات إلكترونية وربط آلى والسداد من أى مقر

من سجن لمنزل فاخر.. عرض منزل على الطراز الفيكتورى بسعر خيالى .. مش هتصدق

من سجن لمنزل فاخر.. عرض منزل على الطراز الفيكتورى بسعر خيالى .. مش هتصدق

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «3».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «3».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

حافظ على صحتك بطرق بسيطة.. افطر بدرى والعب رياضة ونظافتك الشخصية مهمة

حافظ على صحتك بطرق بسيطة.. افطر بدرى والعب رياضة ونظافتك الشخصية مهمة

سداسية زعيم الثغر ضمن 10 مباريات لاتنسى للأهلى فى "الأعياد".. فيديو

سداسية زعيم الثغر ضمن 10 مباريات لاتنسى للأهلى فى "الأعياد".. فيديو

ميسى ورونالدو أعلى اللاعبين حصولاً على الأجور الشهرية فى العالم.. صور

ميسى ورونالدو أعلى اللاعبين حصولاً على الأجور الشهرية فى العالم.. صور

مناظرة بين اثنين من مرشحى انتخابات الرئاسة التونسية حول كيفية التعامل مع الإخوان حال وصولهم للحكم.. منذر قفراش:سأحاكم قياداتهم جميعا بتهمة الخيانة العظمى والإرهاب.. ليلى همامى:سأتبع استراتيجية المواجهة الشاملة

مناظرة بين اثنين من مرشحى انتخابات الرئاسة التونسية حول كيفية التعامل مع الإخوان حال وصولهم للحكم.. منذر قفراش:سأحاكم قياداتهم جميعا بتهمة الخيانة العظمى والإرهاب.. ليلى همامى:سأتبع استراتيجية المواجهة الشاملة

اختراق حسابات كل الإعلاميين على موقع الاتحاد الأفريقى قبل "الكان"

اختراق حسابات كل الإعلاميين على موقع الاتحاد الأفريقى قبل "الكان"

فيديو.. أفضل 20 هدفا فى دوري أبطال أوروبا موسم 2018-19

فيديو.. أفضل 20 هدفا فى دوري أبطال أوروبا موسم 2018-19

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة