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موسكو: زيارة الرئيس الفنزويلى لروسيا ستجرى إذا دعت الحاجة لذلك

الخميس، 06 يونيو 2019 01:00 م
موسكو: زيارة الرئيس الفنزويلى لروسيا ستجرى إذا دعت الحاجة لذلك الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
أ ش أ

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نفى رئيس قسم أميركا اللاتينية بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر شيتينين، وجود أي اتفاق محدد بشأن مشاركة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، مشيرا إلى أن زيارة مادورو لروسيا ستجرى إذا دعت الحاجة لذلك.

وتعليقا على عدم حضور الرئيس الفنزويلي إلى منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي رغم التصريحات السابقة عن إمكانية حضوره، قال شيتينين للصحفيين اليوم الخميس: " لم تكن هناك أي اتفاقيات محددة حول زيارة مادورو لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي ".

وأضاف :" أننا على اتصال دائم بالفنزويليين عبر قنوات مختلفة وعلى مختلف المستويات ،وستجري الزيارة إذا دعت الحاجة لذلك".

 


روسيا

فنزويلا

منتدى سان بطرسبرج

مادورو

سان بطرسبرج

منتدى

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