موجز 1.. البحوث الفلكية: 21 يونيو أطول نهار فى السنة وذروة فصل الصيف

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها ما كشفه الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، حول كون الانقلاب الصيفى يبدأ 21 يونيو المقبل، لافتا إلى أن هذا اليوم يكون ذروة فصل الصيف فلكيا، وليس بداية فصل الصيف كما يعتقد البعض.

وأوضح رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات له، أن هذا اليوم يكون النهار أطول نهار فى السنة والليل هو أقصر ليل فى السنة، حيث تبلغ ساعات النهار نحو 14 ساعة، بينما تبلغ ساعات الليل حوالى 10 ساعات فقط.. وفيما يلى موجز أخبار الساعة الواحدة ظهرا لأهم الأخبار..

البحوث الفلكية: 21 يونيو أطول نهار فى السنة وبداية الانقلاب الصيفى

كشف الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الانقلاب الصيفى يبدأ 21 يونيو المقبل، لافتا إلى أن هذا اليوم يكون ذروة فصل الصيف فلكيا، وليس بداية فصل الصيف كما يعتقد البعض.

وأوضح رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات له، أن هذا اليوم يكون النهار أطول نهار فى السنة والليل هو أقصر ليل فى السنة، حيث تبلغ ساعات النهار نحو 14 ساعة، بينما تبلغ ساعات الليل حوالى 10 ساعات فقط.

ضبط تاجر عملة جمع مليون دولار من حوالات المصريين بالخارج فى الدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الدقهلية، فى ضبط تاجر مصوغات، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.

وأكدت تحريات رجال المباحث، تلقى المتهم العديد من الحوالات بالدولار الأمريكى، من أشخاص عدة ببعض الدول العربية، على حسابه الشخصى بأحد البنوك، وعقب ذلك يقوم بصرفها وبيعها بما يقابلها بالجنيه المصرى، لراغبى شرائها بأسعار السوق السوداء، خارج نطاق السوق المصرفية مستفيداً من فارق سعر العملة، ثم يقوم بتسليمها لذويهم بالبلاد، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

تعرف على تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 × 12 معلومة

أقل من 48 ساعة تفصلنا عن بدء امتحانات الثانوية العامة 2019، والتى تنطلق السبت المقبل 8 يونيو، وتنتهى 3 يوليو القادم.

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية والمراكب النيلية

شهدت الفترة الصباحية لثانى أيام عيد الفطر المبارك، إقبال كثيف على الحدائق والمتنزهات بالقناطر الخيرية والمراكب النيلية، للاستمتاع بالألعاب المائية والمراكب النيلية، إلى جانب جمال الأشجار النادرة التى تضمها حدائق القناطر الخيرية.

الأرصاد: طقس ثالث أيام العيد لطيف على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الجمعة " ثالث أيام العيد" طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

الخارجية الأمريكية تؤكد استعداد "ترامب" للحديث مع طهران دون شروط مسبقة

قال وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أعرب منذ أكثر من عام عن استعداده للتحدث إلى الإيرانيين دون أية شروط مسبقة، وما زال مستعدا لذلك.

وأضاف "بومبيو"، فى مقابلة مع شبكة "يورونيوز" الإخبارية، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكى على استعداد للتحدّث مع الإيرانيين بشأن كل ما يتعلّق بتوجهاتهم ونشاطاتهم وبرامج الصواريخ التى يعملون عليها، وأيضًا بشأن برنامجهم النووى.

نائب رئيس امتحانات الثانوية: جاهزون للاختبارات.. ولا احتمالية لتسريب الأسئلة

قال خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم الاستعداد بشكل جيد لامتحانات الثانوية العامة، وتم وضع ضوابط قوية للسيطرة على أى تجاوزات، وستكون امتحانات منضبطة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، ومستعدين لانطلاق الامتحانات.

منع طائرة استرالية من الإقلاع فى سيدنى بسبب 5 فئران.. تعرف على التفاصيل

تعد الطائرات من أكثر وسائل المواصلات التى تتمتع بضوابط ومعايير دولية تفرض على الشركات والمطارات، وذلك مراعاة للأمن والسلامة للركاب.

لذلك فإن أكثر المشكلات التى قد تواجه الطائرة، اكتشاف وجود أى نوع من القوارض أو الحيوانات على متنها، سواء كانت عن طريق الشحن، أو إن كانت قد تسللت إلى داخلها بصورة غير مباشرة، والأخيرة هذه تعد من النوادر فى عالم الطيران، حيث أنها قد تجبر الطائرة على الهبوط اضطراريا، أو عدم الإقلاع من الأساس، ولذلك فإن هناك وسائل عديدة تستخدمها شركات الخدمات الأرضية فى المطارات من أجل حماية الطائرة من الحيوانات الضالة أو المتسللة.