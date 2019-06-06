سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 يونيو 2019 01:22 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6/6/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الخميس، 06 يونيو 2019 12:30 ص
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6/6/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الاخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، والتى يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الخميس، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء

 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة 

الفجر 3:09 ص 

الظهر 11:53 ص 

العصر 3:29 

المغرب 6:54 

العشاء 8:26 

 

 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 

الفجر 3:08 ص 

الظهر 11:58 

العصر 3:37 

المغرب 7:01 م 

العشاء 8:35 م 

 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 

الفجر 3:02 

الظهر 11:49 م 

العصر 3:26 م 

المغرب 51: 6 م 

العشاء 8:24 م 

 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 

الفجر 3:05 ص 

الظهر 11:41 

العصر 3:12 

المغرب 6:37 م 

العشاء 8:05 م 

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

الفجر 3:21 ص 

الظهر 11:47 ص 

العصر 3:10 م 

المغرب 6:38 م 

العشاء 8:02 

 

 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 

 

 مكة 

الفجر 4:05 ص

الظهر 12:19 م 

العصر 3:37 م 

المغرب 7:04 م 

العشاء 8:23 م 

 

المدينة المنورة 

الفجر 3:56 ص 

الظهر 12:19 م 

العصر 3:41 م 

المغرب 7:12 م

العشاء 8:32 م 

 

الرياض 

الفجر 3:27 ص 

الظهر 11:51 ص 

العصر 3:13 م 

المغرب 6:44 م 

العشاء 8:05 م 

 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 

الفجر 2:56 

الظهر 11:38 م 

العصر 3:13 م 

المغرب 6:39 

العشاء 8:08 م 

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 

الفجر 3:57 ص 

الظهر 12:21 م 

العصر 3:42 م 

المغرب 7:09 م 

العشاء 8:33 م 

 

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 

الفجر 3:22 ص 

الظهر 12:26 م 

العصر 4:11 م 

المغرب 7:37 م 

العشاء 9:15 

 

مواقيت الصلاة بالكويت 

الفجر 3:05 ص 

الظهر 11:46 ص 

العصر 3:21 م 

المغرب 6:45 م 

العشاء 8:16 م 


مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر

مواقيت الصلاة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 5/6/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأربعاء، 05 يونيو 2019 12:00 ص

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 4/6/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 12:00 ص

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 3/6/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الإثنين، 03 يونيو 2019 12:00 ص

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 2/6/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأحد، 02 يونيو 2019 12:00 ص

مواقيت الصلاة اليوم السبت 1/6/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

السبت، 01 يونيو 2019 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حظك اليوم الخميس 6/6/2019 برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. استرخى

حظك اليوم الخميس 6/6/2019 برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. استرخى

حظك اليوم الخميس 6/6/2019 برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اهتم بنفسك

حظك اليوم الخميس 6/6/2019 برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اهتم بنفسك

حظك اليوم الخميس 6/ 6/ 2019 برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اثبت على موقفك

حظك اليوم الخميس 6/ 6/ 2019 برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اثبت على موقفك

حظك اليوم الخميس 6/ 6/ 2019 برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اطلق العنان لخيالك

حظك اليوم الخميس 6/ 6/ 2019 برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. اطلق العنان لخيالك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 6/6/2019 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 6/6/2019 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

"بصورة غريبة".. هكذا هنأت وكالة الفضاء الأوروبية مسلمى العالم بعيد الفطر

"بصورة غريبة".. هكذا هنأت وكالة الفضاء الأوروبية مسلمى العالم بعيد الفطر

فيديو.. الداخلية تثأر لشهداء كمين العريش وتعلن مقتل 14 إرهابيا بعد تتبع مسار المنفذين

فيديو.. الداخلية تثأر لشهداء كمين العريش وتعلن مقتل 14 إرهابيا بعد تتبع مسار المنفذين

جيف بيزوس يشترى 3 شقق فى مانهاتن برقم خيالى.. اعرف السعر

جيف بيزوس يشترى 3 شقق فى مانهاتن برقم خيالى.. اعرف السعر

إنجلترا تشاهد كأس العالم للسيدات فى صالات السينما

إنجلترا تشاهد كأس العالم للسيدات فى صالات السينما

اليوم السابع: السيسى.. "جابر الخواطر"

اليوم السابع: السيسى.. "جابر الخواطر"

"مكانوش حلوين على طول".. شوف نجوم هوليوود فى فترة مراهقتهم.. صور

"مكانوش حلوين على طول".. شوف نجوم هوليوود فى فترة مراهقتهم.. صور

اكتشفه مبكرا.. 11 علامة تنذرك بإصابتك بأمراض القلب القاتل الأول فى العالم

اكتشفه مبكرا.. 11 علامة تنذرك بإصابتك بأمراض القلب القاتل الأول فى العالم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة