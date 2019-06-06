"من أجل السلام".. فندق بمرسى علم يزرع الشجرة رقم 1500 لسائح هولندى (صور)

البحر الأحمر - عماد عرفة

احتفل فندق سياحى بمدينة مرسى علم، بزراعة الشجرة رقم 1500، داخل مزرعة مخصصة للسياح المستدامين، وذلك لسائح هولندى الجنسية يدعى كيستنج وترافقه زوجتة، لزيارتهم مصر لأكثر من 6 مرات متتالية، حيث أقيم حفل زراعة الشجرة تحت شعار "من أجل السلام والمحبة"، وبهدف تنشيط السياحة.

من جانبه، قال أبو الحجاج العمارى، مدير الفندق، أن طاقم عمل الفندق شارك السائح كيستنج، هولندى الجنسية، وزوجته، فى زراعة شجرة ليمون له بحديقة الفندق، وهى الشجرة رقم 1500 لكونه السائح رقم 1500 الذى يزور الفندق لأكثر من 6 مرات متتالية.

أضاف العمارى لـ "اليوم السابع"، أن فى هذه المرة أتخذوا شعار "من أجل السلام والمحبة" شعاراً لزراعة الشجرة والأحتفال بزراعتها لنبذ العنف والتأخى، وتزامناً مع عيد الفطر المبارك، مضيفاً أن عملية زراعة الأشجار للسياح بشكل عام هدفها تنشيط السياحة فى المقام الأول، من ثم تعد من ضمن المبادرات البيئة التى يقوم بها الفندق.

وأوضح، أن كل سائح يزور الفندق لأكثر من 6 مرات يتم زراعة شجرة مثمرة له، ويقوم السائح بنفسه بزراعتها ثم يكرر بعد ذلك زيارته ليشاهد شجرته وهى تنبت وتكبر، ومعلق بها علم بلاده، حيث أن هناك أشجار يجنا منها الثمار وبأنواع مختلفة.

شارك فى حفل زراعة الشجرة 1500 عدد من نزلاء الفندق المستدامين وطاقم عمل الفندق، وذلك داخل مزرعة النزلاء المستدامين فى الفندق، والتى تضم الآن 1500 شجرة، يأتى أصحابهم من أنحاء العالم ليشاهدوها وهى تكبر فى أرض السلام

من جانبه، عبر السائح الهولندى كيستنج وزوجته عن فرحتهم الشديدة، لزراعة شجرة لهم فى مصر تحمل علم بلادهم ويكتب عليها أسمائهم، مؤكدين أنهم سيقصون عن تلك الشجرة لأسرتهم ولأقاربهم ومقاطعتهم الذين يقيمون فيها، وإنهم سيزرون مصر كثيرا ليشاهدوا شجرتهم وهى تكبر.



زراعة الشجرة 1500 بأيدى سائح هولندى وزوجته



زراعة الشجرة 1500 بأيدى سائح هولندى وزوجته



زراعة الشجرة 1500 بأيدى سائح هولندى وزوجته



زراعة الشجرة 1500 بأيدى سائح هولندى وزوجته