منع طائرة استرالية من الإقلاع فى سيدنى بسبب 5 فئران.. تعرف على التفاصيل

تعد الطائرات من أكثر وسائل المواصلات التى تتمتع بضوابط ومعايير دولية تفرض على الشركات والمطارات، وذلك مراعاة للأمن والسلامة للركاب.

لذلك فإن أكثر المشكلات التى قد تواجه الطائرة، اكتشاف وجود أى نوع من القوارض أو الحيوانات على متنها، سواء كانت عن طريق الشحن، أو إن كانت قد تسللت إلى داخلها بصورة غير مباشرة، والأخيرة هذه تعد من النوادر فى عالم الطيران، حيث أنها قد تجبر الطائرة على الهبوط اضطراريا، أو عدم الإقلاع من الأساس، ولذلك فإن هناك وسائل عديدة تستخدمها شركات الخدمات الأرضية فى المطارات من أجل حماية الطائرة من الحيوانات الضالة أو المتسللة.

ولعل واقعة الطائرة الاسترالية من طراز بوينج 767 التابعة للخطوط الأسترالية كانتاس فى يوليو 2011، والتى اضطرت لنقل ركاب رحلتها إلى طائرة أخرى، بسبب وجود 5 فئران صغيرة داخل كابينة الطائرة، أثناء تواجدها فى مطار سيدنى، قبل إقلاعها بما يقرب من ساعة.

وعثر طاقم الطائرة على تلك الفئران، وهى من النوع القارض، فى حجرة صغيرة معدة لأغراض التخزين على الطائرة، التى كانت تستعد للإقلاع من مطار "سيدنى" كبرى المدن الأسترالية، إلى مدينة "بريسبن" السياحية.

وأعلنت الشركة إن الفئران كانت حديثة الولادة"، وهو ما جعلها تجرى تحقيقات وبحث من أجل القضاء على الفئران الكبيرة التى وضعت تلك الفئران، خوفا من أن تقرض تلك الفئران الأسلاك الخاصة بالطائرة، أو تعمد إلى تخريب التوصيلات والدوائر السلكية المختلفة بالطائرة.

وتمكنت الشركة بعد أكثر من ساعتين من القضاء على الفئران، والتأكد من عدم حدوث أية أضرار للدوائر الكهربائية والاتصالات الخاصة بالطائرة.