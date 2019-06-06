منظمة حقوقية تطلق مبادرة ضد تعطيل الإخوان لإدراجهم كجماعة إرهابية بأمريكا

كتب محمد السيد

أعلن عبد الجواد أحمد، المحامى بالنقض ورئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، تدشين مبادرة تضم محامين مصريين وعربا ودوليين بالولايات المتحدة، لمواجهة استعانة جماعة الإخوان الإرهابيين بمحامين دوليين لتعطيل قرار إدراجهم على لائحة المنظمات الإرهابية.

وأضاف "عبد الجواد"، فى تصريحات صحفية، أن الجبهة والمبادرة ستعملات على مسارين: الأول تأييد ودعم وترويج قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بإدراج الإخوان كيانا إرهابيا، والثانى تتبّع ومواجهة ما شرع فيه الإخوان من الاستعانة بمحامين دوليين لتعطيل ذلك .

ولفت رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، إلى أنه من المقرر تدشين صفحة وحملة دولية بعنوان "الإخوان إرهابيون"، وإعداد استمارة تأييد للحملة، لجمع توقيعات المواطنين والمنظمات وإرسالها إلى أعضاء الكونجرس وأصحاب القرار فى الإدارة الأمريكية.