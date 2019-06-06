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مقدونيا الشمالية: انتخابات برلمانية مبكرة حال فشل تحديد موعد مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبى

الخميس، 06 يونيو 2019 07:08 م
مقدونيا الشمالية: انتخابات برلمانية مبكرة حال فشل تحديد موعد مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبى زوران زائيف رئيس وزراء مقدونيا الشمالية
أ ش أ

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أكد رئيس وزراء مقدونيا الشمالية زوران زائيف اليوم الخميس أن هناك احتمالية للدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة فى حال فشل بلاده فى الحصول على موعد محدد لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى الصيف الجاري.

 

وقال زائيف - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - "إن هناك حلول عدة من بينها إجراء انتخابات مبكرة".


وكانت مقدونيا الشمالية مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى منذ عام 2005، إلا أن اليونان اعترضت على الانضمام بسبب نزاعها حول اسم "مقدونيا"، وتباطؤ التطور فى الإصلاحات ما أدى إلى عدم إجراء أى مفاوضات.


يذكر أن الخلاف القائم بين اليونان ومقدونيا الشمالية كان قد تم حله العام المنصرم، بعد أن غيرت مقدونيا اسمها إلى مقدونيا الشماليةـ كما أعلنت المفوضية الأوروبية الشهر الماضى أن مقدونيا الشمالية وألبانيا "نفذتا كافة الإصلاحات المطلوبة" للانضمام إلى التكتل.


مقدونيا

إجراء انتخابات مبكرة

الاتحاد الأوروبى

زوران زائيف

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