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مقتل 3 إرهابيين بالعراق داخل نفق قرب غربى محافظة الأنبار

الخميس، 06 يونيو 2019 09:00 ص
مقتل 3 إرهابيين بالعراق داخل نفق قرب غربى محافظة الأنبار العراق
أ ش أ

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، أن قوة أمنية قتلت 3 إرهابيين داخل نفق قرب (هيت) غربي محافظة الأنبار.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية) الفضائية، اليوم الخميس - أن قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات الأنبار وبإسناد من طيران التحالف الدولي تمكنت من قتل 3 عناصر إرهابية داخل نفق في منطقة الصفاكية - الجزيرة، التي تبعد 15 كيلو عن قضاء (هيت)، مبينا أنه أٌصيب خلال هذا الواجب أحد المقاتلين.. مشيرة إلى أن العملية نفذت وفقا لمعلومات استخبارية مؤكدة.

وكانت مديرية الاستخبارات العسكرية أعلنت - أمس - عن مقتل سبعة انتحاريين بقصف جوي في محافظة الأنبار.


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قصف جوى

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