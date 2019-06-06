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مقاطعة ألبرتا الكندية تصوت على إلغاء ضريبة الكربون المثيرة للجدل

الخميس، 06 يونيو 2019 06:52 م
مقاطعة ألبرتا الكندية تصوت على إلغاء ضريبة الكربون المثيرة للجدل انبعاثات الكربون
أ ش أ

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صوت أعضاء الجميعة التشريعية فى مدينة "إدمنتون" بمقاطعة ألبرتا الكندى على إلغاء ضريبة الكربون المثيرة للجدل فى المقاطعة الأغنى بالبترول.

 

وقال رئيس وزراء المقاطعة عن حزب المحافظين جايسن كينى "إنه يوم كبير لشكان ألبرتا"، مضيفا أن حكومة المحافظين الجديدة قد توقفت عن استيفاء الضريبة على الكربون من الأفراد الأسبوع الماضي.


وردت الحكومة الفدرالية اليوم بأنها ستقوم قريبا بفرض ضريبة على الكربون فى ألبرتا مكان التى ألغتها حكومة كيني، إلا أن الحكومة الإقليمية وعدت بالطعن أمام المحاكم الفدرالية فى حال أصرت حكومة جستن ترودو على فرض الضريبة فى المقاطعة.

 


يذكر أن حكومة الحزب الليبرالى بزعامة جستن ترودو فرضت ضريبة إضافية على الوقود ابتداء من شهر أبريل الماضى فى أربع مقاطعات لم تضع أنظمة ضريبة على الكربون خاصة بها، وهى أونتاريو، كبرى المقاطعات من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد، ونيو برونزويك (نوفو برونزويك) ومانيتوبا وساسكاتشيوان.


ضريبة الكربون

البترول

إدمنتون

ألبرتا

كندا

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