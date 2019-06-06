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مطبقة بمصر .. تعرف على تقنية VoLTE لنقل الصوت عبر 4G

الخميس، 06 يونيو 2019 06:25 م
مطبقة بمصر .. تعرف على تقنية VoLTE لنقل الصوت عبر 4G 4G- أرشيفية
كتبت- هبة السيد

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عادة ما تشهد جودة خدمات الاتصالات انتقادات كبيرة بين الحين و الآخر من جانب العملاء، لا سيما مع دخول الأعياد و المناسبات والتى تصاحبها ضغط على الشبكات، وهو ما يتابعه جهاز تنظيم الاتصالات و الذى يقوم بعمل قياسات لاختبارات جودة الخدمة حيث يتجه بمعاقبة الشركات المخالفة وفقا للائحة جزاءات كانت قد وقعتها شركات المحمول العاملة فى السوق المصرية تتضمن عقوبات مالية رادعة وذلك بعد إجراء القياسات اللازمة.
 
وخلال الأيام الماضية لاحظ البعض ظهور اختصار مصطلح تقنية VoLTE عبر أجهزتهم المحمول، وهو ما أثار التساؤلات بشأن تلك التقنية ودورها فى تقديم خدمات بجودة عالية.
 
 
وتقنية VoLTE اختصار لعبارة Voice over LTE وتعنى بروتوكول نقل الصوت من خلال شبكات الجيل الرابع، ولكنها مطبقة عبر شركة واحدة فى السوق المصرى، كبادرة منها لإدخال أحدث التقنيات داخل البلاد وهى  شهادة علي مدي جاذبية السوق المصرى للاستثمار. 
 
 
والشبكة التى تطبق تلك التقنية لا يكون لديها تردى بخدمة المحمول، لأنها تشترط حل المشكلات الفنية على الشبكة أولاً. 
 
 
وتسمح تقنية VoLTE بإجراء مكالمات فيديو وصوت عالية الجودة والوضوح، مع ضمان نقاء الصوت من خلال إلغاء الضجيج والضوضاء المصاحب للمكالمات الصوتية مما يجعلها مناسبة اكثر لإجراء اجتماعات صوتية لأكثر من طرفين حيث تمكنهم من إجراء المكالمات الصوتية الجماعية مع عدد مشتركين يصل حتى إلى 7 أشخاص ومكالمات فيديو جماعية حتى 4 أشخاص.
 
 
كما تمكنك تقنية VoLTE من تصفح الإنترنت بسرعة عالية جدا، وفى نفس الوقت يمكنك اجراء المكالمات الصوتية أوالمرئية عبر هذه التقنية بدون أن يؤثر ذلك على عملية التصفح او جودتها، كما يمكنك بسهولة تغيير نوع المكالمة من المحادثة الصوتية إلى محادثة الفيديو أثناء المكالمة. 
 
 

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