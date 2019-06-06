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مصرع طالب وإصابة 20 آخرين من أكاديمية عسكرية بأمريكا إثر انقلاب مركبتهم

الخميس، 06 يونيو 2019 06:38 م
مصرع طالب وإصابة 20 آخرين من أكاديمية عسكرية بأمريكا إثر انقلاب مركبتهم الشرطة الأمريكية
أ ش أ

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لقى طالب فى أكاديمية "ويست بوينت" العسكرية الأمريكية فى نيويورك مصرعه، وأصيب 20 طالبا أخرين ومدربين اثنين، عقب انقلاب مركبة عسكرية كانت تقلهم فى طريقها إلى منطقة تدريبية على مقربة من الأكاديمية العسكرية.

 

وقال المتحدث باسم الأكاديمية الكولونيل كريستوفر أوفاردت، إن عربة النقل البالغ وزنها 5 أطنان كانت تنقل الطلاب العسكريين إلى منطقة تدريب تبعد نحو 8 أميال عن حرم الأكاديمية الرئيسى عندما انقلبت فى تمام الساعة 6:45 صباحا بتوقيت نيويورك، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على موقعها الإلكتروني.


وانقلبت الشاحنة بالقرب من موقع "كامب ناتشرال بريدج" التدريبى الصيفي، حيث كان الطلاب فى منتصف البرنامج الصيفى السنوي، الذى يتضمن تدريبا ميدانيا عسكريا، وأشار المتحدث باسم الأكاديمية إلى أن سبب الحادث غير معلوم.


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ويست بوينت

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انقلاب شاحنه

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