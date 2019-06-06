مصرع سائق غرقا لسقوطه بلودر فى ترعة النعناعية بالمنوفية

المنوفية _محمد فتحى

لقى سائق لودر بقرية كفر الخضرة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، مصرعه غرقا عقب سقوطه بلودر فى ترعة النعناعية، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية ،إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من مصرع شخص غرقا بترعة النعناعية بقرية كفر الخضرة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، بالانتقال الفورى والفحص تبين مصرع "أيمن.ع" 37 عاما غرقًا، وذلك إثر سقوطه بلودر فى ترعة النعناعية، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.