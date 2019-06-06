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"مستشفى إسنا الجديد" حلم يداعب أكثر من 350 ألف مواطن.. وافتتاحها خلال أسابيع

الخميس، 06 يونيو 2019 04:00 ص
"مستشفى إسنا الجديد" حلم يداعب أكثر من 350 ألف مواطن.. وافتتاحها خلال أسابيع مستشفى إسنا الجديدة
الأقصر – أحمد مرعى

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ينتظر أكثر من 370 ألف مواطن خلال الأسابيع المقبلة فى مدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، وبعد سنوات من الحرمان والإهمال الطبى فى مبنى قديم، نهاية العمل في المبنى الجديد للمستشفى، والذى يتابع العمل فيه يومياً المهندس محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا ويشرف علي تجهيزات الطريق المؤدي للمستشفى الجديدة بكورنيش النيل.

مستشفي إسنا الجديدة حلم يداعب أكثر من 350 ألف مواطن بأفضل الخدمات الصحية (1)

ومن المنتظر أن تقدم المستشفى الجديدة خدمات على أعلى مستوى في كافة المجالات الصحية من فحص واستقبال وكشوفات وعمليات جراحية وحجز للمرضى وأشعة وخلافه، والتى شارفت على الانتهاء ويتم حالياً وضع الرتوش النهائية لها بأيادى رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

مستشفي إسنا الجديدة حلم يداعب أكثر من 350 ألف مواطن بأفضل الخدمات الصحية (2)

وفي هذا الصدد يقول الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أن مستشفى إسنا الجديدة تعدت نسبة العمل داخلها حوالى 97% وتنتظر خلال الأسابيع المقبلة الافتتاح الرئاسي لها، حيث إنها ستصبح صرحا طبييا لخدمة مرضى قرى ونجوع إسنا، وتقام علي مساحة حوالي 11 ألف متر مربع، وتتكون من 6 طوابق بالإضافة للطابق الأرضى، وتم تصميمها لتحتوى علي 250 سريرا و77 غرفة إقامة و8 غرف إفاقة و2 غرفة عمليات ولادة قيصرى وكشكين ولادة و9 غرف عمليات، وتم تجهيز غرف داخلها لقسم المناظير وقسطرة القلب، وقسم الحضانات به 13 حضانة، وقسم الرعايات به 28 سريرا رعاية مركزة، وقسم آخر للإفاقة به 7 أسرة، بالإضافة إلي قسم الاستقبال والطوارئ على 7 أسرة ملاحظة وغرفة عزل، وسريري إنعاش و4 أسرة فرز، وسرير صدمة وغرفة عمليات صغيرة، و5 معامل و15عيادة خارجية، وصيدلية بالإضافة إلى غرفة للأشعة مجهزة لتركيب كافة أجهزة الأشعة الحديثة والرنين المغناطيسى، والمقطعية، وقسم للسكن الداخلي للأطباء وآخر للتمريض مجهزين على أعلى مستوى لخدمة الفريق الطبى داخلها.

 

ويؤكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن المستشفى من المقررأن تقدم خدمات تليق بأهالى المدينة بصورة مختلفة تماماً عن السابق في السنوات الماضية، ويجري العمل مع افتتاح المستشفي التعاقد في العمالة والتوظيف بأقسام النظافة والأمن والصيانة وتقديم تدريبات لهم بتلك الأعمال، موضحاً أنه يوجد مبني خلفي لمستشفى إسنا سيضم مطبخ ومغسلة وغرفة للنفايات وقسم العلاج الطبيعى، وغرفة الغازات وحدة التعقيم، بالاضافة إلى مخازن الرئيسية الصيدلية الرئيسية.

 

مستشفي إسنا الجديدة حلم يداعب أكثر من 350 ألف مواطن بأفضل الخدمات الصحية (6)
 

مستشفي إسنا الجديدة حلم يداعب أكثر من 350 ألف مواطن بأفضل الخدمات الصحية (8)
 

مستشفي إسنا الجديدة حلم يداعب أكثر من 350 ألف مواطن بأفضل الخدمات الصحية (9)
 

مستشفي إسنا الجديدة حلم يداعب أكثر من 350 ألف مواطن بأفضل الخدمات الصحية (10)
 

 


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