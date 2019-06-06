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مساعدة 12 مصريا بالسعودية بقضاء إجازة العيد مع ذويهم بمصر

الخميس، 06 يونيو 2019 10:24 ص
مساعدة 12 مصريا بالسعودية بقضاء إجازة العيد مع ذويهم بمصر عمالة مصرية بالخارج
كتب محمود راغب

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نجح مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، فى مساعدة 12 مواطنا مصريا يعملون لدى أحد المؤسسات التعليمية فى منطقة الجنوب بمكة فى حصولهم وديا على إجازة لقضاء عيد الفطر لدى ذويهم بمصر بعد انتهاء العام الدراسى بالمملكة، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى، والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمساعدة 12 مواطنا مصريا في الحصول علي إجازة وجوازات سفرهم لقضاء إجازة عيد الفطر لدي ذويهم في مصر، خاصة بعد انتهاء العام الدراسي بالمملكة، ويرفض صاحب العمل تسليم جوازاتهم للسفر لوجود بعض الأعمال التحضيرية للعام الدراسي الجديد.

وأوضح أنه علي الفور تواصل المستشار العمالى بجدة عثمان رمضان مع "أ.ف" صاحب المؤسسة التعليمية للتعرف على أسباب الرفض وعدم تسليم جوازاتهم خاصة وأن نظام العمل السعودي يمنع احتفاظ صاحب العمل بجواز السفر الخاص بالوافد ، وأيضا استخراج تأشيرة خروج وعودة لقضاء العيد مع ذويهم .

فطلب صاحب العمل من المستشار العمالي أن يقوموا أولا من الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بانتهاء العام الدراسي الحالي حتي يتسنى اتخاذ الإجراءات الحكومية للعام الدراسي الجديد مبكراً.

فتم الاتفاق مع صاحب العمل والعاملين وديا علي تقسيم العمل والإجازة بينهم علي دفعتين  بحيث تقوم دفعة بالانتهاء من جزء من الأعمال التحضيرية للعام الدراسي الجديد، وتقوم الدفعة الثانية بالانتهاء من الباقي وهو ما لقي تفهما وموافقة الطرفين، وبالفعل تم تقسيم الإجازة بين الـ 12 مصريا حيث غادر اليوم الخميس 6 من العاملين  المملكة  بعد تسلم الجوازات والتذاكر.

 

كما نحج مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بأثينا- اليونان، في تحويل 600 ألف يورو، أي ما يعادل حوالي 12 مليون جنيه مصري، لـ 48 مصريا تقدموا بطلبات لتحويل اشتراكاتهم التأمينية إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر، كمستحقات الاشتراكات التأمينية لهم عن الفترة التي قضوها في اليونان.

وأشارمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بأثينا- اليونان إن هذه المستحقات تم تحويلها من مؤسسة التأمينات الاجتماعية "الإيكا" اليونانية إلى حساب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فضلا عن إرسال مستندات الصرف الخاصة بكل اسم على حده، للقيام بإعلان أسماء المستحقين بمستحقاتهم، وذلك خلال الفترة من يناير حتي مارس 2019.

وكشف المستشار العمالي باليونان أشرف فؤاد أن الحالات الحرجة من التأمينات المصرية التي لها الأولوية أصبحت 139 حالة منها " 23 وفاة ، و81 شيخوخة و35 عجز".

كما صدق مكتب التمثيل العمالي باليونان ، علي 5 عقود منها 3 فردية ، والباقي مراجعة مع الشركات اليونانية ، فضلا عن 4 خدمات مقدمة لأصحاب المعاشات بمنحهم شهادات علي قيد الحياة  وذلك خلال أبريل من العام الحالي.

وأشار إلي أن إجمالي المستحقات المالية التي قام مكتب التمثيل العمالي بتحصيلها من شكوتين وديا بلغت 9500 يورو، كما بلغت الشكاوي والاستفسارات العمالية التي تلقاها 46 استفسارا، منها 30 صياداً ، و11 عمالة عادية ، و5 يونانين خلال نفس الشهر.

 


القوى العاملة

السعودية

إجازة العيد

المؤسسات التعليمية

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