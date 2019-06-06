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مرور الجيزة يرفع 12 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بشوارع المحافظة

الخميس، 06 يونيو 2019 08:59 ص
مرور الجيزة يرفع 12 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بشوارع المحافظة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية ، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
 
أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، من رصد  12 سيارة متروكة و دراجة بخارية ، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية ، منها 3 سيارات تم تسليمها لمالكها و 4 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 5 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
 
 

حملات مرورية بالجيزة

السيارات المتروكة

انتشار الاوناش بالطرق

مخالفات مرورية بالمحاور

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