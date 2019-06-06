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مدير تعليم الإسماعيلية: جاهزون لامتحانات الثانوية العامة السبت القادم

الخميس، 06 يونيو 2019 02:05 م
مدير تعليم الإسماعيلية: جاهزون لامتحانات الثانوية العامة السبت القادم الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

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قال الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم الخميس إن المديرية والإدارات التعليمة أنهت الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، وذلك خلال عمليه تسلم رؤساء لجان امتحان الثانوية العامة لمتطلبات تجهيز اللجان استعدادًا لإنطلاق ماراثون الثانوية العامة والمقرر له بعد غدًا السبت.

وتابع، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية،  فى بيان له اليوم الخميس، أنه تم تشكيل غرفة عمليات المديرية برئاسة مدير المديرية وعضوية عادل عبد التواب عثمان وكيل المديرية، وإسماعيل محسن، مدير عام التعليم العام وجمال عويضة الموجة العام المالى والإدارة وأحمد الشريف مدير إدارة المتابعة بالمديرية حيث قامت بوضع الخطوط العريضة للعمل أثناء فترة امتحانات الثانوية العامة

وأكد سيادته على ضروره توفير الهدوء والراحة النفسيه للطلبه ومنع الغش بكافه صورة والتصدى بكل حزم للغش وشدد على وضع التعليمات الامتحانية فى اماكن واضحة باللجنة كذلك جدول الامتحان ومنع استخدام التليفون المحمول للملاحظين، وعدم السماح بدخول التليفون المحمول مع الطالب فى اللجنة الإمتحانية أو لاعضاء لجنة الامتحان داخل اللجنة وتنفيذ جميع التعليمات القانونية الخاصة بعملية الامتحانات.

واختتم مدير المديرية، أتمنى التوفيق للجميع والخروج بالامتحانات بشكل يليق بتعليم الإسماعيلية والخروج بامتحانات الثانوية العامة إلى بر الأمان.


الاسماعيليه

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الثانوية العامه

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