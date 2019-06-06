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مدير إدارة المرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين

الخميس، 06 يونيو 2019 09:07 ص
مدير إدارة المرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين اللواء عصام شادى مدير إدارة المرور
كتب عبد الرحمن سيد

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تفقد اللواء عصام شادى مدير إدارة المرور، صباح اليوم الخميس، الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات المواطنين من الأقاليم والقاهرة الكبرى بثانى أيام العيد.
 
ووجه اللواء عصام شادى بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.
 
وأشرف اللواء عصام شادى على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وشدد على عدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى حال رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.

 


مدير المرور يتفقد الطرق

الطرق الرابطة بالمحافظات

حملات مرورية

الطرق السريعة

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