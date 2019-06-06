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مدرسة المبدعين بأسقفية الشباب تنظم مسابقة لابتكار روبوت بين تلاميذ الإعدادية

الخميس، 06 يونيو 2019 02:56 م
مدرسة المبدعين بأسقفية الشباب تنظم مسابقة لابتكار روبوت بين تلاميذ الإعدادية البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتبت سارة علام

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أطلقت أسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية دورة جديدة لتلاميذ المرحلة الإعدادية بالكنائس بعنوان "مبتكر الروبوت"،  ضمن دورات مدرسة المبدعين الصيفية.

وتشترط المشاركة لهذه الدورة في المرحلة العمرية حتى 15 عامًا، ويسمح للمشاركة لأى طفل من مختلف إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ويتلقى المشاركون بالدورة محاضرات حول التفكير في ابتكار روبوت وآلية تنفيذ نموذج مصغر من الروبوت.

ويحصل الأطفال المشاركون بالدورة على شهادة لاجتيازها من مدرسة المبدعين التابعة لأسقفية الشباب.

يذكر أن مدرسة المبدعين بأسقفية الشباب تطلق خلال فترة الصيف دورات للشباب والأطفال في مختلف الفنون ووسائل التكنولوجيا الحديثة.


 

 


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ابتكار روبوت

مسابقة روبوت بالكنيسة

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