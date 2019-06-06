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محكمة نيوزيلندية تجيز الكشف عن وجه منفذ هجوم "كرايستشيرش" فى الإعلام

الخميس، 06 يونيو 2019 09:42 ص
محكمة نيوزيلندية تجيز الكشف عن وجه منفذ هجوم "كرايستشيرش" فى الإعلام تفجيرات-صورة ارشيفية
أ ش أ

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قضت محكمة نيوزيلندية بالسماح لوسائل الإعلام بالكشف عن وجه منفذ الهجوم على مسجدين بمدينة "كرايستشيرش" في شهر مارس الماضي والذي أودى بحياة 51 شخصا وتسبب في إصابة أكثر من 50 آخرين.

 

ونقلت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية اليوم،الخميس، عن قاضي المحكمة العليا كاميرون ماندر قوله: إن النيابة أكدت أنه لم يعد هناك ضرورة لمنع تداول صورة منفذ الهجوم برينتون هاريسون تارانت 28 عاما.

 

من جانبه، فسر أستاذ القانون المتقاعد بيل هودج سبب حجب صورة المتهم في السابق بأن النيابة كانت تسعى للتأكد من عدم تعرض الشهود للتشويش، بحيث يمكنهم التعرف على المسلح من خلال تذكره وليس نتيجة رؤية صوره في الصحف.

 


نيوزيلاندا

مسجد

هجوم ارهابى

الارهاب

وسائل الاعلام

هجوم

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