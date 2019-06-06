محافظ مطروح يعتمد تنسيق الالتحاق بالتعليم الثانوي

مطروح – حسن مشالي

اعتمد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، التنسيق المبدئي لالتحاق خريجي الشهادة الإعدادية، بالتعليم الثانوي للعام الدراسي المقبل 2020/2019.

وجاء تنسيق الالتحاق بالصف الأول الثانوي العام، بمدارس إدارة مطروح التعليمية بحد أدني 210 درجة، والإدارة التعليمية بالنجيلة 210 درجة والإدارة التعليمية والإدارة التعليمية براني 195 درجة والإدارة التعليمية بالسلوم بحد أدني 180 درجة والإدارة التعليمية بسيوه بحد أدني 205 درجة، والإدارة التعليمية بالضبعه بحد أدني 180 درجة والإدارة التعليمية بالعالمين بحد أدني 180 درجة والإدارة التعليمية بالحمام بحد أدني 220 درجة والإدارة التعليمية بالبنجر بحد أدني 190 درجة.

وأوضح الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن إعداد التنسيق جاء بناء علي أعداد الناجحين والمجموع، من حيث الأماكن الشاغرة في المدارس المستهدفة لكل إدارة علي حدا لاختلاف أعداد الناجحين والمجموع بالإدارات التعليمة.