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محافظ مطروح: تطوير الشواطئ والكورنيش والمتنزهات استعدادا لموسم الصيف

الخميس، 06 يونيو 2019 10:56 م
محافظ مطروح: تطوير الشواطئ والكورنيش والمتنزهات استعدادا لموسم الصيف اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح
مطروح - حسن مشالي

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أكد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، أنه يجري إنهاء أعمال تطوير كورنيش المحافظة والممشي متعدد المستويات، مع الحفاظ علي رؤية البحر، في اطار استعدادات المحافظة لاستقبال موسم الصيف السياحى.

وأوضح المحافظ لـ "اليوم السابع" أن نسب التنفيذ تجاوزت 90٪، ومن المقرر الانتهاء من جميع الأعمال عقب إجازة العيد، والانتهاء من تنفيذ الاعمال وفقا لجدولها الزمني والمخطط الهندسى.

وأكد المحافظ، على الاهتمام بدقة وجودة التنفيذ قبل استلام الاعمال وعدم التهاون في أي ملاحظات، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل لتظهر مطروح فى أبهى صورها أمام أهلها وزائريها خلال موسم الصيف السياحي، لتحتل مكانتها السياحية التى تليق بمقوماتها.

وقال محافظ مطروح ، إنه وجه لمجلس مدينة مرسي مطروح، بسرعة الانتهاء من اعمال انارة الكورنيش ونظافة الشواطئ وعدم التهاون في نظافة الشوارع والشواطئ وتفادي إي ملاحظات.

 

 


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