سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 يونيو 2019 04:46 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة يشارك أسر الشهداء احتفالات عيد الفطر.. صور

الخميس، 06 يونيو 2019 03:24 م
محافظ القاهرة يشارك أسر الشهداء احتفالات عيد الفطر.. صور محافظ القاهرة يشارك أسر الشهداء احتفالات عيد الفطر
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عدداً من أسر شهداء الجيش والشرطة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر بحضور عدد من قيادات الشرطة والقوات المسلحة.
 
وأكد المحافظ لأبناء وأسر شهداء الوطن فخر واعتزاز كل مصرى  بهم وبذويهم من شهداء الوطن، و أن مصر لن تنسى أبنائها الشهداء أبداً لما قدموه من غالى ونفيس من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلد.
 
وأشار اللواء خالد عبد العال، إلى أن جميع أجهزة الدولة وقيادتها السياسية حريصة على توفير كل أوجه الرعاية والاهتمام بأبناء وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية، وأن تاريخ الوطنية سيظل ذاكراَ ومسطراَ بحروف من نور ما قدموه من قدوة وضربوا أروع الأمثلة فى الوطنية والعطاء وضحوا بأرواحهم من أجل مصر.
 
محافظ القاهرة يشارك اسر شهداء الوطن احتفالات عيد الفطر (1)
 

 

محافظ القاهرة يشارك اسر شهداء الوطن احتفالات عيد الفطر (2)
 

 

محافظ القاهرة يشارك اسر شهداء الوطن احتفالات عيد الفطر (3)
 

 

محافظ القاهرة يشارك اسر شهداء الوطن احتفالات عيد الفطر (4)
 

 

محافظ القاهرة يشارك اسر شهداء الوطن احتفالات عيد الفطر (5)
 

 

محافظ القاهرة يشارك اسر شهداء الوطن احتفالات عيد الفطر (6)
 

 

 

القاهرة

شهداء الوطن

اسر الشهداء

محافظة القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القاهرة: تكثيف متابعة النظافة وتأمين الحدائق طوال أيام عيد الفطر

الخميس، 06 يونيو 2019 02:19 م

محافظ الجيزة يتابع حالة النظافة وإشغالات الشوارع فى ثانى أيام عيد الفطر

الخميس، 06 يونيو 2019 01:59 م

الأتوبيس النهرى بالقاهرة: محطة ماسبيرو حققت 68 ألف جنيه إيرادات بأول أيام العيد

الخميس، 06 يونيو 2019 12:26 م

صور.. طوابير المواطنين على الأتوبيس النهرى بمرسى ماسبيرو ثانى أيام العيد

الخميس، 06 يونيو 2019 11:02 ص

جولات لمحافظى القاهرة والجيزة فى أول أيام عيد الفطر بالحدائق والمستشفيات.. عبد العال وراشد يشهدان توزيع الألعاب والعيديات على الأطفال.. والنقل العام تطلق 27 خطا جديدا لخدمة الحدائق والمتنزهات والمناطق السياحية

الأربعاء، 05 يونيو 2019 05:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دقت ساعة العمل.. تسليم المدارس لرؤساء لجان الثانوية العامة قبل 48 ساعة من بدء الامتحانات.. التأكد من فرش الفصول.. وتوفير وسائل راحة للطلاب.. وضع كشوف المناداة وأرقام الجلوس فى مكان بارز باللجنة

دقت ساعة العمل.. تسليم المدارس لرؤساء لجان الثانوية العامة قبل 48 ساعة من بدء الامتحانات.. التأكد من فرش الفصول.. وتوفير وسائل راحة للطلاب.. وضع كشوف المناداة وأرقام الجلوس فى مكان بارز باللجنة

فى 15 ثانية..شوف التطور فى واجهة دبي البحرية على مدى 35 سنة ماضية "فيديو"

فى 15 ثانية..شوف التطور فى واجهة دبي البحرية على مدى 35 سنة ماضية "فيديو"

ميلانيا ترامب تتألق بالأسود فى ذكرى "يوم النصر".. شوف إطلالتها

ميلانيا ترامب تتألق بالأسود فى ذكرى "يوم النصر".. شوف إطلالتها

أفراح آل مكتوم.. لقطات من حفل زفاف محمد بن راشد عام 1979 "فيديو"

أفراح آل مكتوم.. لقطات من حفل زفاف محمد بن راشد عام 1979 "فيديو"

موجز 1.. البحوث الفلكية: 21 يونيو أطول نهار فى السنة وذروة فصل الصيف

موجز 1.. البحوث الفلكية: 21 يونيو أطول نهار فى السنة وذروة فصل الصيف

تقدر تعوم فيه؟.حمام سباحة فوق ناطحة سحاب في لندن بأرضية شفافة "صور"

تقدر تعوم فيه؟.حمام سباحة فوق ناطحة سحاب في لندن بأرضية شفافة "صور"

سرقوا الكوبرى.. اختفاء هيكل معدنى لـ "جسر" فى "روسيا ".. اعرف القصة

سرقوا الكوبرى.. اختفاء هيكل معدنى لـ "جسر" فى "روسيا ".. اعرف القصة

"اليوم السابع" مع أسرة المحمدى عمدة اللاعبين المحترفين.. والده: اكتشفت موهبته وعمره 9 سنوات وبعت 5 قراريط لأصرف عليه.. ويؤكد: الإعلام ظلمه ولم يعطه حقه ولن يلعب للأندية المصرية.. وشقيقته: يعشق الملوخية والحمام

"اليوم السابع" مع أسرة المحمدى عمدة اللاعبين المحترفين.. والده: اكتشفت موهبته وعمره 9 سنوات وبعت 5 قراريط لأصرف عليه.. ويؤكد: الإعلام ظلمه ولم يعطه حقه ولن يلعب للأندية المصرية.. وشقيقته: يعشق الملوخية والحمام

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية والمراكب النيلية

ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على حدائق القناطر الخيرية والمراكب النيلية

بدء ميكنة الضرائب العقارية.. قاعدة بيانات إلكترونية وربط آلى والسداد من أى مقر

بدء ميكنة الضرائب العقارية.. قاعدة بيانات إلكترونية وربط آلى والسداد من أى مقر

من سجن لمنزل فاخر.. عرض منزل على الطراز الفيكتورى بسعر خيالى .. مش هتصدق

من سجن لمنزل فاخر.. عرض منزل على الطراز الفيكتورى بسعر خيالى .. مش هتصدق

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «3».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «3».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة