محافظ القاهرة يشارك أسر الشهداء احتفالات عيد الفطر.. صور

كتب سيد الخلفاوى

التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عدداً من أسر شهداء الجيش والشرطة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر بحضور عدد من قيادات الشرطة والقوات المسلحة.

وأكد المحافظ لأبناء وأسر شهداء الوطن فخر واعتزاز كل مصرى بهم وبذويهم من شهداء الوطن، و أن مصر لن تنسى أبنائها الشهداء أبداً لما قدموه من غالى ونفيس من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلد.

وأشار اللواء خالد عبد العال، إلى أن جميع أجهزة الدولة وقيادتها السياسية حريصة على توفير كل أوجه الرعاية والاهتمام بأبناء وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية، وأن تاريخ الوطنية سيظل ذاكراَ ومسطراَ بحروف من نور ما قدموه من قدوة وضربوا أروع الأمثلة فى الوطنية والعطاء وضحوا بأرواحهم من أجل مصر.