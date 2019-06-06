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محافظ القاهرة: تكثيف متابعة النظافة وتأمين الحدائق طوال أيام عيد الفطر

الخميس، 06 يونيو 2019 02:19 م
محافظ القاهرة: تكثيف متابعة النظافة وتأمين الحدائق طوال أيام عيد الفطر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال، أن هناك متابعة دورية لحالة النظافة بشوارع العاصمة خلال أيام عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أنه شدد على نواب المحافظ للمناطق الأربعة ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة بمراجعة أعمال النظافة خلال أيام العيد وتأمين الحدائق والمتنزهات والمراس.
 
وأضاف محافظ القاهرة فى تصريحات له، أنه تم التأكيد علي رفع كفاءة أعمال النظافة خلال أيام العيد وشدد على رؤساء الأحياء بمواجهة ظاهرة البناء المخالف خلال أيام العيد والتواجد الميداني لرؤساء الأحياء ورفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات بالاحياء لاستقبال شكاوي المواطنين.
 
 ووجه المحافظ بسرعة حل المشاكل والتعامل معها علي الفور والعمل على راحة المواطنين كما شدد علي مديرية التموين والتجارة الداخلية بتوفير الخبز وانبوبة البوتجاز والسلع الاساسيه من خلال المنافذ ومديرية الشؤن الصحيه برفع درجة الاستعداد والطوارئ بالمستشفيات لتوفير الخدمة الصحيه للموطنين بالمحافظة
 

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