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محافظ الجيزة يتابع حالة النظافة وإشغالات الشوارع فى ثانى أيام عيد الفطر

الخميس، 06 يونيو 2019 01:59 م
محافظ الجيزة يتابع حالة النظافة وإشغالات الشوارع فى ثانى أيام عيد الفطر إزالة المبانى المخالفة والتعديات على أراضى الدولة بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حالة النظافة والإشغالات فى عدد من القطاعات بنطاق المحافظة، للتأكد من انتظام تقديم الخدمات للمواطنين دون تقصير، بالتزامن مع ثانى أيام عيد الفطر.
 
وقال المحافظ إن حى الهرم وشرطة المرافق أزالا تعديات ومخالفات قرية ومسرح "عش البلبل" على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، مشيرا إلى إزالة الأسوار والغرف وكل المخالفات التابعة للقرية والمسرح، مُشدّدًا على تطبيق القانون بحزم على المخالفين دون تفرقة، ومهما بلغ حجم المخالفة. 
 
وأضاف اللواء أحمد راشد، أن تلك التحركات جاءت استمرارا للجهود التى بذلتها المحافظة لإزالة المبانى المخالفة والتعديات القائمة على الأراضى أملاك الدولة، وتأكيدا لاستمرار عمل فرق المرافق والإشغالات والإزالات خلال فترة عيد الفطر، وانتظام العمل فى الأحياء والمراكز والمدن المختلفة بانتظام ودون أى خلل.
 
وأشار إلى أن غرفة العمليات بديوان عام المحافظة لم تتلقّ أية إشارة بوجود مشكلات أو معوقات حتى الآن، مشددا على أن كل أجهزة المحافظة على أتم الاستعداد للتعامل الفورى مع أية معوقات قد تطرأ. 
 
وفى إطار متابعة منظومة النظافة، وجه المحافظ حى الهرم وهيئة النظافة برفع كل المخلفات المتراكمة فى شارع عمرو بن العاص، وتمهيد الطريق ورفع كفاءته، مع المرور الدورى للتأكد من عدم وجود مخلفات وقمامة به مجددا. 
 
وبدوره، أكد العميد إيهاب مكاوى، رئيس حى الهرم، أن لجنة الإزالات فى الحى أزالت كل مخالفات مسرح منوعات عش البلبل، عبر الدفع بـ5 معدات وفرق لسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة، بالتنسيق مع المنطقة الصناعية والاستثمارية وشرطة المرافق، إضافة إلى الانتهاء من رفع مخلفات شارع عمرو بن العاص تنفيذا لتوجيهات المحافظ.
 
اعمال النظافة والإشغالات (1)
 

 

اعمال النظافة والإشغالات (2)
 

 

اعمال النظافة والإشغالات (3)
 

 

اعمال النظافة والإشغالات (4)
 

 

اعمال النظافة والإشغالات (5)
 

 

اعمال النظافة والإشغالات (6)
 

 

اعمال النظافة والإشغالات (7)
 

 

اعمال النظافة والإشغالات (8)
 

 


الجيزة

عيد الفطر

انتشار القمامة

هيئة النظافة

محافظ الجيزة

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